AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı A. Akif Gür, Batman'ın Sason ilçesine ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. BATMAN (İGFA) - AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Başkan Gür, esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların ve esnafın çay davetini de geri çevirmeyen Özdemir ve Gür, sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Sason ilçesine yapılacak olan ilçe Meydanı ve Meydan Camisi yapımına ilişkin Kaymakam Murat Mete ve cami derneği yönetimi ile bir araya gelerek sürecin yol haritasına ilişkin istişarede bulundu. Milletvekili Özdemir, ödenek konusunda Ankara'da birtakım görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu girişimlerin olumlu şekilde sonuçlandığını bildirdi.

Ağustos ayı içerisinde ilk kazmayı vurup Sason Meydanı ve Camii projesinin başlanacağı müjdesini veren Milletvekili Özdemir, şimdiden 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Hayata geçirdikleri projelerin tamamının vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını ifade eden Özdemir “Duvara çivi bile çaksak, bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hizmet anlayışımızı bunun üzerine kurduk” dedi. Özdemir ve Gür daha sonra Sason'a bağlı köyleri ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla buluştu.

Özdemir’e ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve parti teşkilatı da eşlik etti.