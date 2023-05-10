AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ayşegül Atik ve Nurettin Alagöz, Kartal’da seçim çalışmaları kapsamında sanayi esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları Ayşegül Atik ve Nurettin Alagöz, seçim çalışmalarına Kartal’da devam etti. Atik ve Alagöz, Kartal’da bulunan oto sanayi esnafıyla bir araya geldi. Sanayi sitesinin yöntemiyle kahvaltı programında buluşan Atik ve Alagöz, yönetim kurulu üyeleriyle sohbet ederek desteklerini istedi. Daha sonra sanayide dükkanları tek tek ziyaret eden Atik ve Alagöz, esnaflara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek çay ikramında bulundu. Ziyaretlerinden dolayı milletvekili adaylarına teşekkür eden esnaf seçimlerde destekleyeceklerinin sözünü verdi.

"Bu seçim devlet ve millet meselesi"

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayları Ayşegül Atik, “AK Parti olarak her meslek grubuyla buluşmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz dertle dertlenen ve çözüm üretmek üzere çalışan 20 yıllık bir hükümetiz. Başarımızın sırrı da insanlarımızla bir araya gelerek derdi dinleriz ve çözümünü birlikte üretiriz. Gerçekten saha kadın, erkek ve özellikle gereçlerimizden Cumhurbaşkanımızın liderliğine ciddi anlamda bir kenetlenmiş durumda; bu seçimi bir devlet meselesi bir millet meselesi, Türkiye yüzyılı olarak görmekteler. Bu yüzden halkımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs seçim zaferimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz”

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Nurettin Alagöz, "Her gün bir ilçede saha çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kartal’da sanayi esnafımızla buluşuyoruz. Saha çok güzel insanlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvenci tam, bu sürecin bir seçim olmadığını, vatan meselesi olduğunun herkes farkında. 14 Mayıs seçim zaferimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.