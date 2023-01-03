AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, istihdam alanları ve üreticinin önünü açmak için Organize Sanayi Bölgesini güçlendirdiklerini söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, istihdam alanları ve üreticinin önünü açmak için Organize Sanayi Bölgesini güçlendirdiklerini söyledi.

Ünsal açıklamasında; "Kırşehir ekonomisine ve istihdamına katkı sunacağına inandığımız 141 hektarlık OSB genişleme alanının hayırlı olmasını dilerim" dedi. Kırşehir için çalıştıklarını aktaran Başkan Ünsal; "Daha güçlü sanayi ve daha güçlü bir Kırşehir için tüm gücümüzü ortaya koyma gayretindeyiz. OSB güçlenecek üretici ve yatırımcının da önü açılacak" diye konuştu.

İl Başkanı Ünsal; Kırşehir heyeti ile gittiği Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile görüşerek şehir için de müjdeli haberi kamu oyu ile paylaştı.