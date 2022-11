Kadına yönelik şiddete karşı AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal yaptığı açıklamada; AK Partili kadınların kadına yönelik şiddete daima karşı duruş sergilediğini söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal yaptığı açıklamada; AK Partili kadınların kadına yönelik şiddete daima karşı duruş sergilediğini söyledi.

İl Başkanı Ünsal açıklamasında; "AK Parti, 5 buçuk milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketidir. AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. ’Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir’ diyen İl Başkanı Seher Ünsal; "Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik" diye konuştu. Şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını kaydeden Ünsal açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç içine aldık. Yine talep etmeleri hâlinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan ŞÖNİM’leri (Şiddet İzleme Merkezleri) yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulamasını hayata geçirdik. KADES Uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına elektronik kelepçe uygulamasını 2015’te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 yılında ise iş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Genelgesi’ni düzenledik ve mobbing suç içine aldık. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.”