AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; 2023 yılı seçimlerinin tek galibinin Türkiye olacağını söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; 2023 yılı seçimlerinin tek galibinin Türkiye olacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kırşehir’de, Tanıtım ve Medya başkanlığınca düzenlenen ’Şehir Buluşmaları’ programı sonrası il merkezi ve ilçe programlarını değerlendiren il başkanı Ünsal; "Ev toplantıları, STK buluşması, gençlerle birliktelik, girişimci ziyaretleri ile toplumun her kesimine dokunduk. Dolu dolu bir program gerçekleştirerek halkın beklentilerini de dinledik" dedi. ’Gitmediğin yer senin değildir’ anlayışından hareket ederek saha çalışmaları yaptıklarını aktaran Ünsal açıklamasında; "Partimize CHP, İYİ Parti, Saadet ve Yeniden Refah partisinden katılımlar oldu. Ülke genelinde 11 milyondan fazla üyesi olan bir partinin hepimiz ailesiyiz. Dalga dalga yayılan bir akımla her geçen gün büyüdüğümüz gibi, insanımıza dokunarak da onların sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz. 2023 seçimleri için dolu dizgin ilerleyişimiz sürüyor. Saha çalışmalarımız da gördük ki; seçimlerin galibi bizler olacağız" diye konuştu.