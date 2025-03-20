İzmir’de AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlerine tepki gösterdi. Arslan, Başkan Balkan’ın ithamlarda bulunduğunu, siyasi sınırları aştığını, kadınları aşağılayan üslup kullandığını, popülist söylemlerde bulunduğunu, siyasi sorumluluğun olmadığını ve ciddiyet eksikliğine sahip olduğunu ifade etti.

AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi. Balkan’ın yaptığı açıklamaların, siyasi eleştirinin ötesinde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik asılsız ithamlar içerdiğini ve kadınları değersizleştiren bir dil kullandığını belirten Arslan, "Açıklamalar doğrudan Cumhurbaşkanı’na yönelik bir saldırı niteliğinde. Eleştiri, demokrasinin bir gereğidir ancak bir belediye başkanının, devletin en üst makamına yönelik böyle düzeysiz bir üslupla konuşması, siyasi ciddiyetle uzlaşmaz. Bir belediye başkanı, yerel yönetim görevine odaklanmalı ve merkezi yönetimle yapıcı bir ilişki kurmalıdır" diye konuştu.

"Kadınları değersizleştiren ifadeler kabul edilemez"

Sözlerini sürdüren Arslan, "Balkan’ın ’Yatta metresiyle gezene ucuz mazot veren değil’ ifadesi, siyasi bir polemik oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınları aşağılayan bir dil içeriyor. Kamuya mal olmuş bir siyasetçinin, kadınları bu şekilde değersizleştiren ifadeler kullanması kabul edilemez. Kadın haklarının savunulması gereken bir dönemde, bu tür söylemler hem etik açıdan hem de toplumsal bilinç açısından büyük bir yanlış içeriyor" dedi.

"Ciddiyet eksikliği"

Balkan’ın "Çiftçiye ucuz mazot verecek cumhurbaşkanı arıyoruz" söyleminin nasıl sağlanacağına dair somut bir çözüm içermediğini belirten Arslan, şunları söyledi: "Popülist söylemlerle gündem oluşturmaya çalışan bir belediye başkanının, gerçekçi politika üretmek yerine sansasyon oluşturmayı tercih ettiği görülüyor. Selçuk Balkan’ın açıklamaları, yalnızca muhalefet yapmak adına seviyesizleşmiş bir üslubu yansıtıyor. Cumhurbaşkanına yönelik bu tür ithamlar, halk nezdinde bir karşılık bulmayacağı gibi, kabul edilemez bir söylemdir. Bir belediye başkanı, yerel yönetimde halka hizmet etmekle yükümlüdür. Ancak Balkan, yetkisini aşarak devletin yönetim yapısına doğrudan müdahale etmeye çalışmaktadır. Bir belediye başkanının, halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine, böyle bir dil kullanarak siyaseti çirkinleştirmesi, hem etik hem de siyasi açıdan büyük bir hatadır""