Kısa bir süre önce AK Parti Manisa İl Başkanı seçilen Süleyman Turgut, CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in herkesin belediye başkanı olduğunu ve hükümet olarak Manisa için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut Manisa basını ile bir araya geldi. Yunusemre ilçesinde bulunan bir kafede düzenlenen programa İl Başkanı Turgut’a, AK Parti Manisa İl Medya ve Tanıtım Başkanı Mecit Osmanlı, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez de eşlik etti.

Genel Merkez kongresine davet

Açıklamalarına AK Parti’nin 8. Olağan Genel Kurulundan bahsederek başlayan Turgut, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat 2025 Pazar günü ’Adında Ak ışığında İstiklal’ sloganıyla düzenleneceğini vurguladı. Turgut, "3 Şubat 2025 tarihinde ’Adında AK, Işığında İstikbal’ mottosuyla icra edeceğimiz 8. Büyük Olağan Kongremiz öncesinde, basın açıklamamızı yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. 12 Ekim 2024’te ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat’ta yapılan İstanbul Kongremizle nihayete erdirdik. Artık 8. Büyük Olağan Kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz. Şükürler olsun ki, gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hâkim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ’Halka hizmet, hakka hizmettir’ şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur; bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi kongremiz, yeni bir hamlenin miladı olacaktır. Unutulmamalı ki bizler, liderimizin, ’Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ ilkesini benimseyen, Türkiye’nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden Rabbimize hamdediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye’mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. 8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı’nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı’nın ana hedefinden yola çıkarak, ’Adında AK, Işığında İstikbal’ dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız ’Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti’ şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. AK Parti’mizin ışığındaki istibal ile; geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat’ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz" diye konuştu.

Manisa’ya 44 milyarlık yatırım

Turgut, Manisa’da büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla bir kongre gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Manisa’ya ve 17 ilçesine en güzel hizmetleri yapacaklarını açıkladı. Başkan Turgut, Manisa’da genelinde hükümetin devam ettirdiği toplamda 44 milyar TL’lik yatırımların olduğunu bunlardan birinin 1,5 milyar TL’lik bir yatırım olan Gediz Köprülü Kavşak çalışmasının devam ettiğini belirtti. Akhisar’da 5 milyar TL’ye mal olacak bölge hastanesi gibi hizmet verecek 450 yataklı hastanenin temelinin atıldığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi. Turgut, projeleri görselleriyle beraber hangi aşamalarda olduğunu, ne zaman biteceği konusunda toplantılarla bilgilendireceklerini kaydetti.

Hızlı tren 2026’da Manisa’ya gelecek 2027’de tamamen bitecek

Yüksek Hızlı Tren Projesinden bahseden Turgut, AK Parti iktidarıyla Türkiye’nin hızlı trenlerle tanıştığını söyledi. Ankara-İzmir yüksek hızlı trenin Manisa’dan da geçeceğini ifade eden Turgut, Ankara’dan başlayan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini açıklayarak, "Uşak’tan İzmir’e kadar olan kısımda Uşak-Alaşehir arası Alaşehir-Manisa-İzmir arasındaki çalışmalar devam ediyor. Olağanüstü bir durum olmazsa 2026 yılının sonuna kadar Manisa’ya kadar gelecek. 2027 yılında ise tamamen bitmiş olacak. Yüksek Hızlı Tren Gediz Köprülü Kavşak’a 500 metre yakın olacak. Gerçekleştirdiği hız ile işlerimizi kolaylaştıracak" dedi.

"Başkan demiyorum, başkanımız diyorum"

Seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendiren Turgut, halkın iradesine saygı duyduklarını belirterek, "Kazanmak ne kadar doğalsa kaybetmek de o kadar doğaldır. Vatandaşımız bir karar vermiştir, biz de herkes gibi bu karara saygılıyız. Büyükşehir Belediyemizi kazanan sayın Ferdi Zeyrek meslektaşım olur. Kendisi mimar, ben inşaat mühendisiyim. Bu noktada bizim düşüncemiz, belediye başkanımızdır. Başkanı demiyorum bakın. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’tir." dedi.

Ferdi Zeyrek ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Turgut, "Kendisiyle ufak bir karşılaşmamız oldu. Orda da kendisine ifade ettim. Manisa için yapılacak bütün hayırlı hizmetlerde biz kendisiyle beraberiz. Yakında da bununla ilgili yapılacak bazı yatırımlarda devlet olarak, hükümet olarak ucundan tutmamız gereken bir takım işlerin olduğunu da kısmen konuştuk. İnşallah çok kısa bir süre sonra bunun ilk meyvesini hep beraber alacağız. Ortak nasıl çalıştığımızı hep birlikte göreceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Turgut, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Kendileri de bizi yeni görevimiz nedeniyle tebrik etti. Ben de kendilerine durumu ifade ettim. Ortam olursa, müsait olursa her yerde görüşürüz. Her yerde beraber oluruz. O noktada bir ön defansımız yok. Kendisi de gelebilir, biz de gidebiliriz. Bize biçilen bir zaman dilimi var. Sayın Ferdi Zeyrek 5 yıllığına seçildi, biz de bir süre için seçildik. Amacımız şu zaman dili içerisinde gök kubbe altında hoş bir seda bırakmaktır. Bunu da inşallah bırakacağız."