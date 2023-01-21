AK Parti Gelibolu ilçe Teşkilatı’nı Gazi Meclis’te ağırlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Gelibolulu hemşehrilerimizin uzun zamandır beklediği liman projesinin üst yapı ihalesini Salı günü yapıyoruz” dedi.

AK Parti Gelibolu ilçe Teşkilatı’nı Gazi Meclis’te ağırlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Gelibolulu hemşehrilerimizin uzun zamandır beklediği liman projesinin üst yapı ihalesini Salı günü yapıyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Gelibolu ilçe Teşkilatı’nı Gazi Meclis’te ağırladı. Programa, AK Parti Gelibolu ilçe Başkanı Serhad Sürücü, AK Parti Gelibolu ilçe Kadın Kolları Başkanı Aytaç Boyacı, AK Parti Gelibolu ilçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Süer ve AK Parti Gelibolu Teşkilatı mensupları katıldı.

‘SALI GÜNÜ LİMAN’IN İHALESİNİ YAPIYORUZ’

Programdan sonra teşkilata seslenen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Gelibolu’muzun doğal gaz sıkıntısını çözdük. Geçtiğimiz günlerde ilk doğal gaz ateşi yandı. Hemşehrilerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsunuz, uzun zamandır bir liman meselesi var. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte bu konuda çok ısrarcı olduk, talep ettik; ama mahkeme süreci, iptal başvuruları nedeniyle süreç çok uzadı. Alt yapısını bitirmiştik; fakat asıl ana işi yapamamıştık. Şimdi bir müjde vermek istiyorum. İnşallah bu Salı günü Gelibolu Limanı’nın üst yapısı için ihalesini yapıyoruz. Gelibolu Feribot Terminali’nin ihalesinden sonra da çalışmaları çok kısa sürede bitirmek istiyoruz. Gelibolu’muzun tarihi dokusunu koruyarak trafik yoğunluğunu şehrin dışına alacağız” dedi.