Çanakkale’de 16-25 Eylül tarihleri arasında 40’dan fazla mekanda, 100’den fazla etkinliğin gerçekleşeceği Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’ne sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir festival olacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Tüm Türkiye’ye hatta dünyaya örnek bir festivali açmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Çanakkale’de 16-25 Eylül tarihleri arasında 40’dan fazla mekanda, 100’den fazla etkinliğin gerçekleşeceği Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’ne sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir festival olacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Tüm Türkiye’ye hatta dünyaya örnek bir festivali açmaya hazırlanıyoruz” dedi.

16-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’nin başlamasına sayılı günler kaldı. Sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşacak festivalde 40’tan fazla mekanda 100’den fazla etkinlik gerçekleşecek. Çanakkale, sanatseverleri festival boyunca binden fazla sanatçı ile buluşacak.

“Her ilçemizde farklı etkinliklerde bir kültür atmosferi yaşanacak”

Çanakkale’nin özel mekanlarında ve tüm ilçelerinde etkinliklerin olacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz bir tarih, turizm, orman, sanayi kenti. Aynı zamanda bir kültür kenti. Biz Kültür kenti olmasını çok değişik nedenlerle gündeme getirdik. Eski yıllarda Mehmet Akif Ersoy evinin yapılması gibi, Troya kültür yılı ilan edilmesi gibi çok farklı ulusal etkinliklerimiz oldu. Bu senede Kültür Bakanlığı’mızın öncülüğünde tüm Türkiye’ye hatta dünyaya örnek bir festivali açmaya hazırlanıyoruz. Çanakkale’de 16-25 Eylül tarihleri arasında ‘Troya Kültür Yolu’ festivali adıyla 40’tan fazla mekanda seminerler, tiyatrolar, sinemalar, sergiler olacak, konserler olacak. Tüm Çanakkale’mizin özel mekanlarında Troya’sından Assos’una kadar, Biga’dan Bayramiç’e kadar her ilçemizde farklı etkinliklerde bir kültür atmosferi yaşanacak. Emeği geçen başta Kültür Bakanlığı’mız olmak üzere tüm ilgililere şimdiden teşekkür ediyorum. Bu güzel zamanı değerlendirmek içinde tüm Çanakkalelileri, tüm misafirlerimizi bu etkinliklere davet ediyorum” dedi.