AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Ürün iyi olduğunda Allah’tan, kötü olduğunda Bülent Turan’dan’ tarzı sığ söylemleri ibretle değerlendiriyoruz. Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Ürün iyi olduğunda Allah’tan, kötü olduğunda Bülent Turan’dan’ tarzı sığ söylemleri ibretle değerlendiriyoruz. Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan, “Zaman zaman bir araya gelip ilçemizin, üreticilerimizin dertlerini, taleplerini görüşüyoruz. Bugün de kendilerini ziyaret ettik. Çok verimli bir görüşme oldu. Tabii ki bu ziyarette üreticilerimizin dertlerini de masaya yatırdık. Dünyadaki konjonktürel sorunlara, girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen bölgemizde özellikle kuru tarımda çiftçimizin yüzü büyük oranda güldü, emeğinin karşılığını aldı. Buğday, arpa, ayçiçeği gibi ürünlerde fiyatlar gayet güzeldi. Meyvede de genel olarak üreticimiz emeğini aldı. Örneğin, erkenci elmada, kayısıda, kirazda, erikte iyi fiyatlar oldu. Şeftalide de ilk ürünlerde kalibresi yüksek olduğundan iyi bir fiyat oldu. Lapseki şeftalisi coğrafi işaret tescilli aroması ve kalitesiyle bir marka. Çiftçimiz yine memnundu. Ancak son dönemde eski yıllara nazaran rekolte fazlalığı, ürün bolluğu ve maalesef bazı üreticilerimizin de ağaçlarda seyreltme yapmaması ürünün küçük kalmasını sağladı. Ürün fazla olunca pazar bulmada zorlanıldı, fiyatlar düştü. Sadece bölgemizde değil, ülkemizin her tarafında şeftalide benzer sorunlar yaşandı” dedi.

“İş insanlarımızın bölgemizde özellikle meyve fabrikaları kurmalarını istiyoruz”

Turan, sözlerinin devamında ise, “İhracat yaptığımız bazı ülkelerdeki savaşlar, enerji ve yakıt maliyetlerinin artışı, maalesef süreci daha da zorlaştırdı. Sırf Lapseki havzasından günlük 12 tır gibi büyük oranda meyve kaldırılıyor. Bu süreçte meyve kasası temininin artırılması gibi girişimlerimiz oldu, olacak. Ümit ediyorum alım, sezon boyunca durmadan devam edecek. Kuru üretim olsa askerimize, öğrencimize sezon bitene kadar ikram edeceğiz; ancak şeftalide bu imkanda yok ve raf ömrü çok kısa ne yazık ki. Biliyorsunuz köprümüz yapıldı ve gururumuz oldu. Gıda OSB’lerimiz yoluna girdi, fabrikalar yükselmeye başladı. Ancak istiyoruz ki, yerel STK’larımız, odalarımız, iş insanlarımız bölgemizdeki bu gelişimi iyi değerlendirsinler. Bölgemizin yerelde iş insanlarımızın özellikle meyve fabrikaları kurmaları, kurutma fabrikaları, meyve suyu fabrikaları açmaları gibi bu konularda adımlar atmalarını, devletimizin bu alandaki teşviklerinden yararlanmalarını istiyoruz. Yoksa ‘Ürün iyi olduğunda Allah’tan, kötü olduğunda Bülent Turan’dan’ tarzı sığ söylemleri ibretle değerlendiriyoruz. Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.