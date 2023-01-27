AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6’lı masayı eleştirerek, "Hangi Türk’ün uzaya gideceği bile belli oldu. Ama hala 6’lı masanın adayı kim olduğu belli olmadı. 6’lı masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6’lı masayı eleştirerek, "Hangi Türk’ün uzaya gideceği bile belli oldu. Ama hala 6’lı masanın adayı kim olduğu belli olmadı. 6’lı masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir." dedi.

Çanakkale’de Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda İş Adamları Derneği’nin 6’ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurula, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, daire müdürleri, iş adamları, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Hala 6’lı masanın adayı kim olduğu belli olmadı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6’lı masanın 11’inci toplantısı sonrası 6 siyasi parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkılan bildiride, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” çıkışına yanıt verdi. Turan, “Seçim yılındayız. Hiçbir endişemiz yok. Telaşımız yok. Seçim yokken de, varken buralardaydık, sokaklardaydık. İşimizi, icraatımızı, milletimiz bilir. Millet vefa, izan, irfan sahibidir. Hakkı teslim eder diye düşünüyoruz. Fakat dün gördünüz altılı masada diye ifade edilen bir siyasi yapı 11’inci toplantısını 9 saat süreyle yaptı. Ne diyecekler diye baktık. Buldukları konu Erdoğan aday olamazsın. Kendi kazanmaları değil, kendi adayları değil, rakibinin aday olmaması üzerine ortak olan bir siyasi yaklaşım. Bu vahim, üzücü bir tablo. Biliyorsunuz uzaya adam göndermeye karar verdik. Çalışmalar, testler yapıldı. Hangi Türk’ün uzaya gideceği bile belli oldu. Ama hala 6’lı masanın adayı kim olduğu belli olmadı. Türkiye’nin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Türkiye bunu hak etmiyor. 11 toplantı yap, 9 saat görüşme yap, çıkan sonuç, Erdoğan aday olmasın. Biz önceden bir Sabih Kanadoğlu bilirdik. Şimdi 6 tane Kanadoğlu’nu olduğunu gördük." diye konuştu.

"Dünkü karar resmen Erdoğan’ın başkanlığına kabul kararıdır"

Turan, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz seçim meydanlarında kavga isteriz, polemik isteriz, yarışmak isteriz. Ama mahkeme kapıları bizim işimiz değil. Düne kadar ısrarla hodri meydan gelin hesaplaşalım dediler. Asla mahkemeye gitmeyeceğiz. Seçimlerde sizi yeneceğiz, dediler. Dünkü karar resmen Erdoğan’ın başkanlığına kabul kararıdır. Erdoğan’ın başkanlığının bir daha olacağının 6’lı masa tarafından ilanı kararıdır. Bu yanlışın çok vahim olduğunu düşünüyorum. Bakınız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci seçimini yapacağız. Anayasa iki defa başkanlığa hak verir. Eski dönemde görevlerin, yetkilerin, sürelerin ne kadar farklı olduğunu bilirsiniz. Eski Cumhurbaşkanlığıyla şimdiki aynı mı, yetkileri aynı mı, sınırları aynı mı, yürütmedeki, erkteki dengesi aynı mı? Eski sistem başka, kişiler başka o konu kapandı. Yeni sistem var. Bu yeni sistem göre de, biz ikinci seçimi yapıyoruz. Erdoğan birinciyi kazandı. Şimdi anasının ak sütü gibi aday olmaya sahip, bu hakkı var. İnşallah yine kazanacağız, göreceksiniz. Ancak Sayın Erdoğan, 2028 yılında üçüncü döneme aday olmak isterse, o zaman Meclis kararına ihtiyacı var, bugün değil. Bunu defaatle tartıştık. O yüzden önceden hodri meydan diyenlerin, bugün bu ibretlik halini ibretle izliyoruz.”

"6’lı masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir"

6’lı masayla ilgili eleştirilerine devam eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, “6’lı masa geldiği yerde artık siyasetin değil, magazinin konusu olduğunu göstermiştir. Yemekler glutenli mi, glutensiz mi konu bu. Bu saatten sonra kim aday olursa olsun göreceksiniz, millet kaldığı yerden yolu devam edecek. Biz büyük Türkiye hayalini kuruyoruz. Biz yeni Türkiye hayali kuruyoruz. Bir Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı diyoruz. Onlar dön dolaş, eski hesapları, mahkeme kavgalarını açıyorlar. Bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” diye konuştu.