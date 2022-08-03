AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Genel Meclisi AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret etti. Turan, iki partinin yol arkadaşlığının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve şehrimizin güçlenmesini sürdürmesi yolunda bu birlikteliğimiz motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Genel Meclisi AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret etti. Turan, iki partinin yol arkadaşlığının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve şehrimizin güçlenmesini sürdürmesi yolunda bu birlikteliğimiz motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ziyarette yaptığı açıklamada, "Çanakkale’mizin tarihin emaneti olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu emanet, üzerimize büyük sorumluluklar yüklüyor. Bayram demeden, tatil demeden şehrimiz ve hemşehrilerimiz için ne yapabiliriz anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlamda İl Genel Meclisi başkanımız ve üyelerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Cumhur İttifakı olarak yol arkadaşlığımız çok kıymetli. Ülkemizin ve şehrimizin güçlenmesini sürdürmesi yolunda bu birlikteliğimiz motivasyonumuzu artırıyor. Seçim kazanmak elbette önemli ancak örnek bir duruşla milletin hizmetinde olmak çok daha önemli. Cumhur İttifakı bunu yapıyor. İl Genel Meclisimizin, İl Özel İdaremizin şehrimiz genelinde, köylerimizde önemli yol çalışmaları var. 2022 yılı ortalarına kadar il merkezimizde ve ilçelerimizde toplamda 105 milyon 408 bin TL bedel ile 169 bin metrekare parke taş, 70 kilometre SSB yol ve BSK ile 9 bin 200 ton yama yapıldı. Öte yandan yıl sonuna kadar yapılması planlanan 80 bin metrekare parke taş, 53 kilometre SSB yol ve BSK ile 15 bin 812 ton yama yapım çalışması devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizler de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte üzerimize düşeni yapmaya, destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz, İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Enver Koç ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.