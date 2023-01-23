AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, başörtüsü konusunda CHP’den özür beklendiğini ifade ederek; “Ancak CHP’nin helalleşme iddiasında bulunarak bu konuyu kapatma adımını samimi bulmuyoruz. CHP başörtüsüne ilişkin mutlaka kamuoyundan kurumsal olarak net olarak özür dilemelidir ve bir daha böyle bir hatayı yapmayacaklarını ifade etmelidir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, başörtüsü konusunda CHP’den özür beklendiğini ifade ederek; “Ancak CHP’nin helalleşme iddiasında bulunarak bu konuyu kapatma adımını samimi bulmuyoruz. CHP başörtüsüne ilişkin mutlaka kamuoyundan kurumsal olarak net olarak özür dilemelidir ve bir daha böyle bir hatayı yapmayacaklarını ifade etmelidir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi programlar dolayısıyla bulunduğu Çanakkale’de AK Parti Biga İlçe Başkanlığı ziyareti sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ile teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İsveç’te yapılan saldırıyı kınayarak, “İsveç’teki aşağılık bir saldırı hepimizi rahatsız etti, infiale yol açtı. Yapılan net bir provokasyondur. Kur’an-ı Kerim kağıt değil ki yakasınız ey ahmaklar. Onun ruhu, emaneti bizim kalbimizde, beynimizde. O mübarek kitaba hiçbir kötülük yapamazlar. Bugün kutsal kitabımıza bunu yapan, bilsin ki yarın başka başka kutsallara da başka insanlar benzer işler yaparlar. Bir kötülüğün başlangıcı olurlar” dedi.

Turan, geçmişte kendilerinin Fransa’yı terör konusunda uyardıklarını da hatırlatarak, Paris olaylarına dikkat çekerek, “Ancak Fransa bizi dinlemedi, bizim aleyhimizde ne kadar terörist varsa onlara ülkelerinde yaşama imkanı verdi. Ancak geçen ay ne oldu? PKK, Paris’i yaktı. Yani o gün beslediği yılan, gün geldi kendilerini soktu. Aynı gerekçeyle uyarıyoruz; İsveç de buna dur demezse, bu yanlışlar yarın kendisine olacak muhtemel belaların başlangıcı olacaktır. İsveç, adeta kendi yangınına benzin döküyor, benzin taşıyor. Bu faşist bir yaklaşımdır, nefret suçu işlenmektedir. Yakan kadar, izin veren de görmeyen de sorumludur. İsveç, sadece NATO’dan değil, insanlıktan uzaklaşıyor. İsveç NATO’nun kapısında daha çok uzun süre bekler. Faşizmin, İslamofobi’nin kimseye faydası yok. İsveç’i bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Turan, 6’lı Masa’nın seçimlere birkaç ay kalmışken hala aday polemiğinin devam ettiğini söyleyerek, “Lozan görüşmeleri bile 3 ay sürmüştü. 10 aydan beri neyi paylaşamıyorsunuz. Ondan dolayı seçim gelmeden, takvimi kaçırmadan bir ay önce adaylarını açıklamaya devam ediyorum. Ayrıca, İYİ Parti CHP’nin adayını beğenmiyor, CHP İYİ Parti’nin adayını beğenmiyor. Her gün bir kavga ve polemikle baş başalar. Türklük tartışmaları, İHA ve SİHA’lara dokunma iddiaları, özerklik tartışmaları, tezkereye evet, hayır deme tartışmaları, oldu olacak HDP’nin adayını kabul edin de bu aday konusunu çözmüş olun” şeklinde konuştu.

Turan, İYİ Parti ve CHP’nin başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi konusunda görüşmeleri kabul etmediğini; ama komisyon çalışmalarına katılmalarının değerli olduğunu vurguladı. Tüm partilerin evet oyuyla başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifini geçirmek istediklerini dile getirerek, ayrıca CHP’den de bir özür beklediklerini söyledi. Turan, “Ancak CHP’nin helalleşme iddiasında bulunarak bu konuyu kapatma adımını samimi bulmuyoruz. CHP başörtüsüne ilişkin mutlaka kamuoyundan kurumsal olarak net olarak özür dilemelidir ve böyle bir hatayı bir daha yapmayacaklarını ifade etmelidir” dedi.