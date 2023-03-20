AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Devlet Hastanesi’ne diyaliz merkezi kurulacağının müjdesini verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Devlet Hastanemize ek bina olarak yapılacak diyaliz merkezinin inşaatına başlandı. 3 milyon 695 bin liraya mal olacak merkezin, 6 ayda tamamlanması planlanıyor. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Turan, Çanakkale’ye yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyleyerek, Ayvacık’ın diyaliz merkezi ihtiyacını karşılamak için ihalesinin yapıldığını aktardı. Turan, “Ayvacık Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi ek bina olarak hastane bahçesine yapılacak. Yüklenici firmaya yer teslimi 12 Ocak tarihinde yapılmıştı. 13 Mart 2023 tarihinde fiilen işe başlandı. 180 günde teslim edilmesi planlanıyor. Merkezin yatırım maliyeti 3 milyon 695 bin lira. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla beraber Ayvacık’ımıza, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.