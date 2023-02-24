AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta çadır kentleri ziyaret etti. Yardımların teslim edildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Tin, “Sarsıntının sebep olduğu yıkımı hep birlikte ortadan kaldırıp bölgeyi yeniden imar edeceğiz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta çadır kentleri ziyaret etti. Yardımların teslim edildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Tin, “Sarsıntının sebep olduğu yıkımı hep birlikte ortadan kaldırıp bölgeyi yeniden imar edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için dört bir yandan çalışmalar sürdürülüyor. Bölgede faaliyetlerini devam ettiren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremin merkezinde Denizli’nin tüm gücüyle seferber olduğunu söyledi. Denizli AFAD’ı da ziyaret eden Milletvekili Tin, “Denizli’miz asrın felaketini yaşayan bölgede tüm gücüyle seferber durumda. Depremin ilk gününden itibaren Türkoğlu ilçesinde cansiperane çalışan AFAD Denizli İl Müdürümüz Ali Etiz ve ekibini ziyaret edip bilgi aldık, gayretli çalışmaları için teşekkür ettik. Biriz beraberiz. Türkoğlu ilçemizde ülkemizin dört bir yanından gelen yardımların teslim alındığı, tasnif ve dağıtımının yapıldığı lojistik merkezinde incelemelerde bulunduk, bilgiler aldık. Milletimizin dayanışması ve devletimizin gücüyle inşallah yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz” dedi.

Çalışmalarını devam ettiren Şahin Tin, çadırda yaşamını sürdüren depremzedeleri de unutmadı. Seferberliğin sürdüğünü ifade eden Tin, “Türkoğlu ilçemizdeki çadır kentte vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Devlet millet el ele verdik ve zor zamanda kimseyi yalnız bırakmadık. Sarsıntının sebep olduğu yıkımı hep birlikte ortadan kaldırıp bölgeyi yeniden imar edeceğiz. Umudumuz yüksek, zorlukları birlikte aşacağız. İnsanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Millet olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Türkoğlu’nda da deprem maalesef yıkımlara, can kayıplarına yol açtı. Devletimiz tüm imkanlarıyla felaketin yaralarını sarıyor” dedi.