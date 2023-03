AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Orman Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin Tin; “Tarım ve orman alanında hayata geçirilen bu düzenleme, planlı üretim, suya göre üretim ve sözleşmeli tarım üretimi ile ormanlardaki madencilik faaliyeti ve orman yangınına sebep olanlara verilen cezanın artırılması gibi hususları kapsıyor. Yaşam kaynaklarımızı koruyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, orman kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Milletvekili Şahin Tin, tarım ve orman sektöründe ihtiyaç duyulan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

“Çiftçimizi destekliyoruz”

“Kadim topraklarımıza her alanda hizmet için gayretliyiz” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Toprağın, suyun ve çevrenin kıymetini çok iyi anlamamız gerekiyor. Tarım ve orman sektörünü yeni bir vizyonla geleceğe hazırlamak için hükümetimiz ihtiyaç duyulan tüm adımları atıyor. Çiftçimizi her yönüyle güçlendirmek zorunda olduğumuzun bilinciyle çalışıyoruz. Dünyada küresel manada ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ciddi gelişmeler yaşanıyor. Küresel iklim değişikliğinden tarımsal üretim ciddi anlamda etkileniyor. Kaynaklarımızın verimli kullanılması, planlı üretime geçilmesi bu doğrultuda yasal düzenlemelerin süratle yapılması üreticinin ve üretimin korunması bakımından büyük önem taşıyor. Gıda güvenliği son derece önemli. Dolayısıyla üretim süreçlerinin her aşamasını titizlikle takip etmek gerekiyor. Ürünlerin zayi olmasına asla gönlümüz razı olmaz. İsrafa fırsat vermememiz gerekiyor. Bu nedenle bazı ürünlerde üretim öncesi izin alınması üretim planlaması yapılması önem taşıyor. Tarımın temel maddelerini öncelikli olarak ele almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Toprağın sesine kulak veriyoruz”

Atıl kalmış tarım alanlarının aktif kullanımına dönük girişimlerde de bulunduklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Özüne ve mülkiyet hakkına dokunulmaksızın kamu yararı gözetilerek atıl durumda olan arazilerin üretime kazandırılmasının yolu açılıyor. İhtilaflı tarım arazileri kiralanabilecek. Ekilmedik tek bir alan bırakmayacağız. Bunun önemini özellikle salgın döneminde daha net gördük. Ekilip dikilmeyen atıl kalan tarım alanlarının kiralanması suretiyle üretime katılması son derece önem taşıyor. Toprağın sesini dinlememiz gerekiyor. Tarım sektörü kadar ormanlarımızın yaşatılması da üzerine yoğunlaştığımız bir konudur. Ormanlarımızı korumak öncelikli görevimiz. Orman alanlarına izinsiz dökülen atıklarla ilgili düzenleme kapsamında ağır cezalar getiriliyor. Orman bölgeleri içerisinde daha önce maden işletmeleri nedeniyle bozulmuş olan yerlerin rehabilitasyonu için yasal zemin güçlendiriliyor. Toprağın mirasını gelecek nesillerimize taşımak asli vazifemiz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Güçlü ve verimli bir Türkiye Yüzyılı için üretimi destekliyoruz. Büyük Türkiye’nin refahına hep birlikte katkı sunacağız” dedi.

“Yeşil vatanı koruyoruz”

Orman ürünlerinin elde edilmesi, taşınması süreçlerinde kullanılacak yöntemlerin kolaylaştırıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Orman ürünlerinin kullanım aşamalarının seri ve kolay olması için dijital süreçle yönetilmesi hedefleniyor. Yine bununla birlikte orman köylerindeki vatandaşlarımızın yaşadıkları afet karşısında herhangi bir muhtaçlık belgesi aranmaksızın ihtiyaçlarının karşılanması için değerli bir adım atılmış oluyor. Orman köylülerimizi desteklemek için daha önceden yapılan düzenlemelere ilave olarak ihtiyaç olan adımları da atmayı sürdürüyoruz. Bu manada çalışan orman köylülerimizin sigortalı olmalarını teşvik etmek için ilave destekleri de bu düzenleme kapsamına alıyoruz. Bununla birlikte orman yangınlarında hayatını kaybeden personel ile ilgili de bazı düzenlemeler yapıldı. Özellikle geçmişte yapılan mükerrer orman kadastrosu nedeniyle ülkemizin birçok noktasında sıkıntılar var. Mahkemelere intikal etmiş ve çözüm süreci uzamış konular mevcut. Bu hususların da çözüme kavuşması için bu düzenleme büyük önem taşıyor. Yine bunun dışında tapusu vatandaşa ait özel mülkiyet olan ama özel orman statüsünde bulunan alanların da uyumlu hale getirilmesi konusunda yasal düzenlemeler yapıldı”