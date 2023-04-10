Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Liderimizin güvenine her daim layık olacağım" dedi.

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi parti aday listesini YSK’ye sundu. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM’nin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimler öncesinde, yeniden AK Parti Denizli Milletvekili Adayı olarak gösterildi.

Adaylığını sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğrafıyla duyuran Şahin Tin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın takdirleriyle 28. Dönem Denizli Milletvekili Adayı gösterildim. Bu kutlu vazifeyi şahsıma tevdi eden liderimizin güvenine her daim layık olacağım. Bir nefer olarak ülkemize ve milletimize hizmetimizi sürdüreceğiz. Rabbim yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.