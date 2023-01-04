DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Türkiye ihracatta tarihi rekora imza atarken küresel ekonomik zorluklara rağmen Denizli’miz de krizi fırsata çevirip ihracatını yükseltti. Denizli’nin ihracat çıtasını daha da yükseklere taşımak ve sürdürülebilir kılmak için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Türkiye ihracatta tarihi rekora imza atarken küresel ekonomik zorluklara rağmen Denizli’miz de krizi fırsata çevirip ihracatını yükseltti. Denizli’nin ihracat çıtasını daha da yükseklere taşımak ve sürdürülebilir kılmak için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin 2022 yılı ihracat rakamları ile ihracatçıya verilen desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Şahin Tin, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, AB ülkelerinde, ABD’de yaşanan resesyon ve küresel krizlere rağmen ihracatın yükselişini sürdürdüğünü, Türkiye’nin küresel üretim merkezi haline dönüştüğünü, ihracatla yükselişini devam ettirdiğini söyledi.

“Türkiye küresel üretim merkezi”

Türkiye’nin krizleri fırsata dönüştürmeyi başardığını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Milletimizi ekonomideki hayallerine ulaştırmak için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yürüyüşümüzden taviz vermedik. Ülkemizi zirveye taşıyan hamlelerimiz salgına rağmen duraksamadan yükselişini sürdürmüştür. Hedeflerimize adım adım ulaşıyoruz. Serbest ticaret anlaşmaları ve iş insanlarımızın kararlı gayreti ihracatımızı hızla yükseklere taşıyor. İhracatı Geliştirme A.Ş. aracılığıyla ihracatçımızın finansmana erişimi konusunda önemli mesafe kat ettik. Teminat sorununa çözüm bulduk. İGE A.Ş.’nin sermaye yapısını çeşitlendirip güçlendirdik. Nitelikli insan kaynağımız bu sürecin en önemli tetikleyici ve itici gücü konumundadır. Atılan adımlar sayesinde kredi karar sistemi artık daha hızlı işliyor. Süreç yönetimi hızlandı. İhracatçımızın önündeki engelleri sırasıyla kaldırıp desteklerle ihracat yolcularının hızına hız katıyoruz” dedi.

“İhracatın yollarını açtık”

Türkiye’nin yeni hedefinin dünyada en çok ihracat yapan ilk on ülke arasında yerini almak olduğunu belirten milletvekili Şahin Tin; “Dünya pazarında ihracatçılarımızın elinin daha rahat olması için hayata geçirilen eylem planları ülkemizi ihracat hedeflerine tam isabet ulaştırma yolunu açmıştır. Bu bakımdan uzak ülkeler stratejisinin de ekonominin, üretim ve yatırımın kalbi iş insanlarımıza güçlü bir gelecek sunacağına inanıyoruz. Bilişim ve dijital dönüşüm dünya ticaretinde önemli bir yer tutuyor. Elektronik ticaretin ihracatımıza sunacağı katkı ise oldukça güçlüdür. Bu nedenle yenilikçilik temelinde uluslararası piyasada rekabet edilebilir girişimlerin önünü açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapılmadan teşvik dahilinde alınması için çalışmalar başladı. Bu yolculukta ülkemizin küresel bir üretim üssü olma konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği gayret, sağladığı destek, kalkınma ve büyüme odaklı attığı başarılı adımlar ihracatçılarımızın gücüne güç katıyor” dedi.

“Türkiye ihracatta tarihi başarı elde etti”

Türkiye’nin belirlediği ihracat hedeflerine adım adım ulaştığını vurgulayan Milletvekili Şahin Tin, “Küresel ekonomideki daralma, Avrupa’da ve ABD’de yaşanan resesyona rağmen ülkemiz yine ihracat alanında tarihi başarıları yakalamıştır. Türkiye 2022 yılı ihracat rakamıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artış sağlayan ihracatımız 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Zoru başarma azmiyle ihracat yoluna düşen sanayicilerimiz, gerçekleştirdikleri üretim hamleleri ve ihracatlarıyla ülkemizin gurur kaynağı oldular. Azim ve tutku dolu bir serüvenin güçlü sesi olan ihracatçılarımız, Denizli’den de dünyaya uzanıyorlar. Denizli’miz 2022 yılında 4.7 Milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ekonominin bel kemiği ihracatımız ülkemizin gücüne güç katmaya devam ederken, kentimizin de yüzünü ağartıyor, büyüme ve kalkınmamıza omuz veriyor. Bize düşen ihracatçımızın işini daha da kolaylaştırmak. Sanayicimizin belirlediği hedefine ulaşma gayretine katkı sunacak adımları, hükümetimiz atmayı sürdürüyor. Bilindiği gibi 2023 yılında ilk olarak sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirim yapıldı. İhracatta fuar organizasyonları büyük önem taşıyor. Fuarcılık alanında da önemli bir hamlenin ayak sesleri İstanbul’dan yükseliyor. Uluslararası fuarcılık alanında da Türkiye bir marka olacak. İhracatımıza katkı sunacak adımları her alanda atmayı sürdürüyoruz. İhracatımızın çıtasını yükseklere taşıyan iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.