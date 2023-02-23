AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta Kırgız ve Kazak’ların kurduğu otağlarda depremzedeleri dinleyerek, Kırgızistan’ın sahra hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta Kırgız ve Kazak’ların kurduğu otağlarda depremzedeleri dinleyerek, Kırgızistan’ın sahra hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta yaraları sarmaya devam ediyor. Bölgede bir çok noktaya giderek depremzedeleri dinleyen Milletvekili Tin’in sonraki durağı Kazak ve Kırgız vatandaşlarının kurduğu otağlar oldu. Depremzedeleri dinleyen Tin, “Otağlara yerleşen depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Allah’ın izniyle elbet bu zor günler geçecek, sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Hayallerimizi yıkmadan, umutlarımızı diri tutarak yarınlara daha güçlü ve emin adımlarla yürüyeceğiz, yorulmak yok. Millet Bahçesi’nde Kırgız ve Kazak kardeşlerimiz otağlarını kurdular. Kardeşlik zor günde belli olur. Dayanışma ruhuyla hareket ederek memleketimize ve milletimize zor zamanda el uzatan kardeşlerimize müteşekkiriz. Her zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

Milletvekili Tin, son olarak da Kırgızistan’ın kurduğu sahra hastanesine giderek, “Kahramanmaraş Millet Bahçesi’nde Kırgızistan’ın kurduğu Sahra Hastanesini ziyaret ettik. Bölgedeki çadırlarda kalan depremzede vatandaşlarımıza hekim ve sağlık görevlilerimiz hizmet veriyor. Deprem sebebiyle sahada aktif görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.