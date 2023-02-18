AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklarla bir araya geldikten sonra gönüllü kurtarma ekiplerini ziyaret edip vatandaşlara ikramda bulundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklarla bir araya geldikten sonra gönüllü kurtarma ekiplerini ziyaret edip vatandaşlara ikramda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bölgede temaslarını aralıksız sürdürüyor. Bir çok şehre giderek incelme yapan Milletvekili Tin, son olarak Kahramanmaraş’a gitti. Burada bir çok noktayı ziyeret eden Milletvekili Tin, “Türk Kızılay Denizli, Merkezefendi ve Pamukkale Şubeleri Kahramanmaraş’ta sahada canla başla görev yapıyor. Kızılay ile vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Biraz zaman alacak ancak yüreğimizdeki bu derin yarayı hep birlikte saracağız. Hizmette yarışanlara minnettarız” dedi.

Çocukları da unutmayan Milletvekili Tin, “Kahramanmaraş’ta deprem çadır kentlerinde göz nurumuz çocuklarımız için oyun alanları oluşturuldu. Onlar ortak paydamız ve en kıymetlimiz. Devletimiz milletimiz ile birlikte kenetlenerek tek yürek halinde afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Birlikte umutluyuz, güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Gönüllü arama kurtarma ekiplerini de ziyaret eden Milletvekili Tin, “Kahramanmaraş’ta, Denizli’den gelen gönüllülerini ziyaret ettik. Deprem afetinin ilk anından itibaren arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyorlar. Büyük fedakarlık örneği sergiliyorlar. Allah razı olsun. Gün yaraları sarma günü” ifadelerini kullandı.