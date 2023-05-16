DENİZLİ (İHA) – Denizli’de AK Parti’den 3’üncü kez milletvekili seçilen Şahin Tin, “Türkiye Yüzyılı için liderimiz Racep Tayyip Erdoğan ile doğru adımlarla yola devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 26 ve 27’nci döneminde ardından 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde yeniden göreve seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı destekleyen Denizlili hemşehrilerine teşekkür eden Şahin Tin, “Aziz hemşehrilerim; destek ve teveccühleriniz ile AK Parti Denizli Milletvekili olarak yeniden seçilme şerefine nail oldum. Aziz milletimize müteşekkirim. Rabbim mahcup etmesin. Türkiye Yüzyılı için liderimiz Racep Tayyip Erdoğan ile doğru adımlarla yola devam ediyoruz” diye konuştu.