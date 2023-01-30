DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrası hemşehrilerine “Denizli vefanın şehridir” diyerek teşekkür etti.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrası hemşehrilerine “Denizli vefanın şehridir” diyerek teşekkür etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’ye en son 3,5 yıl önce geldiğini belirten Milletvekili Şahin Tin, “Cumhurbaşkanımızın şehrimize ilgi ve sevgisi oldukça yüksek. Bunu her zaman müşahede ediyoruz. Yatırımların gelmesi, eserlerin yükselmesi, tesislerin yapılması, hizmetlerin milletimize ulaştırılması bunun en net örneğidir. Denizli’miz, liderimizi her ziyaretinde olduğu gibi bu ziyaretinde de yine bağrına bastı, sevgiyle karşıladı” dedi.

“AK Parti demek, hizmet demek”

AK Parti iktidarı olarak Denizli’de yapılan yatırımlara ve bölgeye değer katan hizmetlere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Milletvekili Şahin Tin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimize teşrifleri ile Denizli Çevre yolu ikinci kısım, Honaz Tüneli, bin 449 konut ve 50 dükkan projesi ile Denizli içme suyu arıtma tesisinin de aralarında bulunduğu 18 milyar liralık 232 ayrı yatırım ve tesis hizmete alındı. Toplu açılışları gerçekleştirilen eğitimden sağlığa, gençlikten spora, ulaşımdan tarıma, zirai sulamadan içme suyuna, orman yatırımlarından göletlere, arıtma tesislerinden alt yapı projelerine, kongre kültür merkezinden asfaltlama, kaldırım, sosyal tesis, çevre düzenlemesi, parklara ve daha birçok yapımı tamamlanan yatırım ve eserlerin şehrimize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti demek hizmet demek. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve en önemlisi istikrar ve güven demek. Denizli’mizi, Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için hep birlikte canla başla çalıştık. Denizli’miz artık bugün Türkiye Yüzyılı’na hazır. Bunu hemşehrilerimizin desteği, liderimizin kentimize ilgisi, verdiği önem ve gayretimizle başardık” dedi.

“Denizli’ye 20 yılda 35 milyarlık kamu yatırımı yaptık”

Eser ve hizmet siyasetinden Denizli’nin büyük pay aldığını belirten Milletvekili Şahin Tin, “20 yıldır Denizli’mize hizmet ediyoruz. Sayısız eser ve yatırımları milletimizin hizmetine sunduk. 20 yılda Denizli’mize 35 milyar lira tutarında kamu yatırımının yapılmasını sağladık. Eğitimden sağlığa, spordan Çevre ve Şehirciliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan turizme ve daha birçok alanda şehrimize hizmetleri ulaştırdık. 4.264 yeni derslik, 8.104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları, 53 spor tesisi, 14’ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisi, 11 bin 649 konut, kentsel dönüşüm, tarımsal destekler, sosyal yardımlar ve daha nice hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, 3 milyar lira tutarında destek sağladık. Bölünmüş yol uzunluğunu toplam 442 km’ye ulaştırdık. 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 6 arazi toplulaştırması, 91 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 3 yeraltı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali inşa edilmesini sağladık. 14 ilçemizi doğalgaz ile buluşturduk. 881 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Halen yapımı süren 9 tesis de tamamlandığında 95 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak. Milletimize her ne söz verdiysek yapmanın gururunu yaşadık. Denizli’mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Denizli’mizi hak ettiği hizmetlere kavuşturuyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hizmet yolculuğunda Denizli’nin her daim yoldaş olduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin, “Gerek şehrimize gelişi sırasında yol boyunca, gerekse tören alanında yoğun katılım sergileyen hemşehrilerimize bu büyük buluşmada emeği geçen dava ve yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Denizli’mize, ilçelerimize güçlü yol arkadaşlarımız ile birlikte gece gündüz demeden çalışıp hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturma gayretimizi ve icraatlarımızı hayata geçirmeyi azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler hemşehrilerimiz ile birlikte liderlik ve bilgeliği ile davamızı bugünlere başarıyla taşıyan, büyük hizmetlere imza atan, dünya mazlumlarının umudu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Denizli vefanın şehridir. Vatandaşlarımız, yağmur ve soğuğa rağmen alana akın etti, Cumhurbaşkanımızı coşkuyla bağrına bastı, meydanı hınca hınç doldurdu. Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.