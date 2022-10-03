AK Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği Küçük Menderes bölgesi meclis üyeleri istişare ve değerlendirme toplantısı, Bayındır’da gerçekleştirildi. Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Tire, Torbalı, Beydağ, Selçuk, Kemalpaşa ilçe başkanları ve meclis üyelerine seslenen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Safları sıklaştırıyoruz. Halkın genel ve yerel sorunlarında, sivil toplum kuruluşlarımızın talep ve önerilerinde hiçbir ayrıntıyı atlamayacağız. Her konuyu, halk size, siz bize, bizde Ankara’ya taşıyacağız" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği Küçük Menderes bölgesi meclis üyeleri istişare ve değerlendirme toplantısı, Bayındır’da gerçekleştirildi. Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Tire, Torbalı, Beydağ, Selçuk, Kemalpaşa ilçe başkanları ve meclis üyelerine seslenen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Safları sıklaştırıyoruz. Halkın genel ve yerel sorunlarında, sivil toplum kuruluşlarımızın talep ve önerilerinde hiçbir ayrıntıyı atlamayacağız. Her konuyu, halk size, siz bize, bizde Ankara’ya taşıyacağız" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Küçük Menderes bölgesi meclis üyeleri istişare ve değerlendirme toplantısını Bayındır’da yaptı. İl Yerel Yönetimler Başkanı Deniz Doğan ve Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal’ın da hazır bulunduğu toplantıda önemli mesajlar verildi. Toplantıda İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Tire, Torbalı, Beydağ, Selçuk, Kemalpaşa ilçe başkanları ve meclis üyelerine seslendi.

Sürekli, "Safları sıklaştırıyoruz. Halkın genel ve yerel sorunlarında, sivil toplum kuruluşlarımızın talep ve önerilerinde hiçbir ayrıntıyı atlamayacağız. Her konuyu, halk size, siz bize, biz de Ankara’ya taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Kerem Ali Sürekli, "Ankara’dan bu bölgedeki ilçelerimize bazı müjdelerle döndük. Küçük Menderes ilçelerimizdeki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Hemşerilerimiz yaptıklarımızı artık daha iyi görüyor. Biz de anlatmaya devam edeceğiz. Bayındır ve Kiraz Belediyelerimiz AK hizmet farkını ortaya koyuyor, sonuna kadar yanlarındayız, destek oluyoruz. Uğur başkanımızla bakanlık görüşmeleri yaptık. Fen işleri için ekipman, fen lisesi projesi gibi pek çok kazanımla döndük. Selçuk ilçemizde devlet hastanesinin ihalesi 25 Ekim’de yapılıyor. Efes Antik Kenti Kanal Projemiz devam ediyor. Selçuk ve Bayındır’da TOKİ marifetiyle çok sayıda vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ödemiş ve Selçuk’taki emaneti muhakkak suretle geri alacağız. Yerel hizmetlerde mahrumiyet yaşayan ilçelerimiz, cezalandırılan AK Parti belediyesi yönetimindeki ilçelerimiz merak etmesin, zamanı geldiğinde gereği yapılacak" dedi.

Tarihi Arasta Çarşısı’nın restorasyon projesi başlıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş’in tarihi Arasta Çarşısı’nın restorasyon projesine başlanacağını, ön tasarımlar için bakanlık düzeyinde incelemelerin kısa sürede tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Buradaki esnafımız, tarih yazan bir esnaftır. Taleplerini Kültür ve Turizm Bakanımız ile görüştük. 1856 yılından bu yana 116 dükkân, 3 cami ve 17 hanı ile işgale ve Cumhuriyet dönemine şahitlik ederek ayakta kalmayı başaran Arasta’nın yenilenmesi ve kültür merkezi olması için elimizden geleni yapıyoruz. 1. Dereceden sit alanı olarak koruma altında olan çarşımızın esnafıyla görüşüyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri de içinde barındıran, günümüz ticari ve kültürel değerlerini de taşıyan büyük bir proje yolda."

Öte yandan meclis üyeleri ve ilçe başkanlarına da söz vererek görüş ve önerilerini dinleyen Sürekli, kendilerinden ilçelerindeki çalışmaları titizlikle takip etmelerini ve halkı bilgilendirmelerini istedi.

Başkan Sürekli, "Birileri konuşurken AK Partinin yaptığını görmek için kılavuza ihtiyaç yok; ancak tüm kademelerimizle sahada olacak ve bunları hemşerilerimize anlatacağız. Dertlerini sorarak, çare olacağız. Sosyal yardım ve desteklerimizin doğru ellere ulaşması için takipçi olacağız. 157. il başkanları toplantımızı yaptık. Her toplantı, bizim için resetlenmek anlamı taşıyor. Heyecanımız tazeleniyor ve gün geçtikçe artarak devam ediyor. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ile de teknik bir toplantı yaptık. AK Parti teşkilatlarının alandaki pozitif ve etkin gücü, bu toplantılarımızı çok daha verimli hale getiriyor. Liderimiz, soluksuz çalışıyor. Bakanlıklarımız çalışıyor. Dünya gerçeklerinin olumsuz yansımalarını ortadan kaldırmak, vatandaşımızın her ihtiyacında yanında olmak, proje ve yatırımlarımızı gerçekleştirmek üzere tüm donanımızı harekete geçirdik. Milletimiz gerçekleri görmektedir ve Cumhur İttifakına desteğini güçlendirmektedir” diye konuştu.