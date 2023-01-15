AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bir günde, 4 ilçede ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirdi. Karşıyaka’da Bölge İlçe Başkanlarıyla toplantı yapan sürekli; Tire’de taziye ziyaretlerinde bulanarak, çarşı esnafıyla bir araya geldi. Ardından, Ödemiş’te Gençlik Merkezi Futbol Sahası’nın açılış törenine katılan Başkan Sürekli, Menderes’te de “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” gençlik buluşmasına katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bir günde, 4 ilçede ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirdi. Karşıyaka’da Bölge İlçe Başkanlarıyla toplantı yapan sürekli; Tire’de taziye ziyaretlerinde bulanarak, çarşı esnafıyla bir araya geldi. Ardından, Ödemiş’te Gençlik Merkezi Futbol Sahası’nın açılış törenine katılan Başkan Sürekli, Menderes’te de “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” gençlik buluşmasına katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ağırlıklı olarak gençlikle gerçekleştirdiği programlarda, Türkiye’nin 21 yılda nereden nereye geldiğini anlatarak gençlere şu ifadelerle seslendi: “Gençlerimiz; sizler katettiğimiz mesafenin kanıtısınız. Pek çoğunuzun doğduğu yıllar boyunca sizler için çalıştık. Bugün üreten, fark oluşturan bir gençliğimiz var. 21 yıl öncesine göre, her alanda katlanarak büyüyen Türkiye’nin de güvencesi, geleceğinin mimarlarısınız. Bu noktada önünüzü açmaya devam edecek olan yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır ve yine AK Parti’dir.”

"Ne yurt ne gençlik kampı vardı"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Menderes’te katıldığı “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” buluşmasında, "Ödemiş’te, Gençlik Merkezi Futbol Sahası’nın açılışından geliyorum. Bu merkezlerimizin sayısı İzmir’de de her geçen gün artıyor. Yolunuz Alsancak’a düşerse, oradaki Gençlik Merkezi’ni de ziyaret edin. Yine, Güzelyalı’da tarihi binada Atatürk Gençlik Merkezi’miz, Kınık ve Ödemiş’te yaptığımız Gençlik Merkezlerimiz sizler gibi binlerce gencimizin kendisini geliştirme alanları olarak faaliyette. Karşıyaka Garı’nda düzenlemesi devam eden Gençlik Merkezi’mizde çok yakında faaliyete geçecek. İzmir’de 13 tane Gençlik Merkezi’miz var. Türkiye’de, 20 yıl önce ‘Genç Ofis’ diye bir şey yoktu. Gençlik Merkezi sayısı 10’u geçmiyordu. Sadece 5 adet Gençlik Kampı vardı. Yurtlar sınırlıydı. Bugün itibari ile Gençlik Merkezi sayısını 500’ün, Genç Ofis sayısını 345’in, Gençlik Kampı sayısını 54’ün üzerine çıkardık. Öğrenci yurdu kapasitemizi 5 kat arttırdık. Bugün milyonlarca gencimizin faydalandığı bu mekânlarda; girişimciliğin, yabancı dil eğitiminin, sanatın, paylaşımcılığın, sporun, sosyal inovasyonun en güzel örnekleri ortaya koyuluyor" açıklamasında bulundu.

İsveç skandalına vurgu Altılı masaya gönderme

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka’da; Karabağlar, Konak, Bornova, Kemalpaşa, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca İlçe Başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanlardan, çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sürekli, NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’in Stockholm kentinde, terör örgütü PKK/YPG destekçisi bir grubun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin eyleme ilişkin "Bu bir provokasyondur ve göstermiştir ki İsveç’in NATO üyeliği için endişemiz yerinde bir tutumdur. Terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermemesi halinde de bu sürecin ilerlemesi imkânsızdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan bu çirkin eylem ve tutumun telafisi yoktur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun son çıkışları ve aldığı tepkiler nedeniyle "6’lı masa dağılıyor mu" şeklindeki tartışmaları da değerlendiren Başkan Sürekli, "Masanın ayakları başından bu yana zaten çok sağlam değildi. Adaylarından hükümet yapısına kadar ne istediğini ne yapacağını bilmeyen, aynı yere yumruk vurdukları tek bir başlık olmayan bu yapıdan ülkeyi yönetmesini kimse beklemesin. Şu ana kadar tek birleştikleri şey, toplantı tarihleri. Bu masadan her türlü kriz çıkar, masa çöker ama istikrar ve güven çıkmaz" diye konuştu.