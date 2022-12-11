AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde ziyaret ettiği Selçuk’ta yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde ziyaret ettiği Selçuk’ta yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Selçuk’u ziyaret etti. Temmuz ayında teslimatları yapılacak TOKİ sosyal konut alanında incelemelerde bulunan Sürekli, “Selçuk için ne söz verdiysek, Selçuklu hemşerilerimiz bizden ne istediyse yaptık. TOKİ’nin bin 380 konutluk projesi tamamlanmak üzere. Küçük Menderes Nehri üstündeki köprü faaliyette. Efes Antik Kanal Projesi devam ediyor. Devlet hastanesi ve öğrenci yurdu ihaleleri tamamlandı. Onlar da hedeflenen sürelerde bitecek’’ diye konuştu.

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, TOKİ’nin ilçede hayata geçirdiği bin 380 konutluk TOKİ Sosyal Konut Proje alanında incelemelerde bulundu. Sürekli, konutların temmuzda sahipleriyle buluşacağını belirterek, “Selçuk, İzmir’e en uzak ama İzmir için bir o kadar kritik değerde bir ilçemiz. Kültür, doğa ve tarihin dünya çapında boy gösterdiği bir ilçemiz. Selçuk’u ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda geliştirmek için kamu yatırımlarımız yıllardır sürüyor. Sosyal konut ihtiyacı had safhadaydı. Selçukluların kira öder gibi ev sahibi olması için TOKİ devreye girdi. Temmuzda bin 380 konutun teslimatı yapılacak. Doğal gazı olmayan iki mahallemiz vardı. O da tamam. Önemli olan şu ki, ihtiyaç neredeyse biz orada olduk. Selçuk Devlet Hastanesi’nin ihalesi için düğmeye basıldı. 5 dönüm arazi üzerine sosyal donatı alanlarıyla tam bir yerleşke niteliğinde inşa edilecek 250 kız, 250 erkek öğrencimizi barındıracak yurt projesi ihaleye çıkıyor. Selçuk sağlıktan eğitime, tarımdan tarihe yapılan kamu yatırımlarıyla tarihinin en parlak dönemini yaşıyor” dedi.

"Köprü muammalarını biz çözdük"

İlçede esnafla bir araya gelerek AK Nokta ve üye ziyaretleri gerçekleştiren Sürekli, Selçuk Ziraat Odası’nı da ziyaret etti. Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin ulaşımını kolaylaştıracak köprünün yine kendi çabalarıyla yapıldığına ve faaliyete geçtiğine dikkat çeken Sürekli, “Küçük Menderes Nehri üzerinde yaklaşık 150 bin dekarlık arazide faaliyet gösteren çiftçimizi yakından ilgilendiren köprü, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin çıkmazları listesindeydi. Müjde verirken heyecanlarından geçilmiyor ama gelin görün ki, iş kazma vurmaya, eser yaratmaya geldi mi ortada yoklar. Bakanlığımızın olurları ile DSİ’nin hızla hayata geçirdiği köprü, çiftçimizi rahatlattığı gibi, bölge tarımının gelişimi için de önemli bir yatırım oldu. Bu sayede tarladan kaldırılan ürünler, Küçük Menderes geçilerek soğuk hava depolarının olduğu alana asfaltı görmeden en kısa yoldan geçiriliyor ve ihracata gideceği yere, tarım depolarına ulaştırılıyor” dedi.

"Tarihle doğa buluşacak"

İsabey, Cumhuriyet, Atatürk ve Zafer mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelerek, vatandaşlarla da sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Efes Antik Kenti’ni denizle buluşturacak Büyük Kanal Projesi’nin hızla ilerlediğini kaydetti. Sürekli, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Bu proje, son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın 35 projesinden biriydi. İlçemizin çok şeyini değiştirecek nitelikte bir proje. 6 bin 130 metre uzunluğundaki antik kanalın tamamlanması ile turizm değeri yükselecek ilçemizin dolaylı pek çok kazanımı da olacak. Aslında sadece İzmir ve bölgemiz değil, ülkemiz turizmi için büyük bir artı. Bu proje sayesinde Efes’e özel teknelerle yeniden yolculuk yapma şansı doğacak. Efes Antik Kenti, Türkiye’nin en önemli destinasyon merkezi haline gelmiş olacak. Tarihi dokuya uygun, doğaya saygılı ilerleyen bu yatırım gerçekten gurur verici, dev bir yatırım.”