AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı Ramazan Subaşı, Ankara’da yerli üretim TOGG, Gökbey ve İHA’ları gezerek yaptığı paylaşımda “Milli gurur, güçlü Türkiye” dedi.

AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı Ramazan Subaşı, Ankara’da yerli üretim TOGG, Gökbey ve İHA’ları gezerek yaptığı paylaşımda “Milli gurur, güçlü Türkiye” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı programına katılan Ramazan Subaşı, ziyaretler ile ilgili yaptığı paylaşımda yerli üretime dikkat çekti. AK Parti’nin tüm teşkilatlarının yoğun bir katılımı ile gerçekleşen Türkiye Yüzyılı tanıtım programında gurur dolu anlar yaşadığını belirten AK Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı Ramazan Subaşı; “Teşkilatımız ile birlikte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Güçlü Türkiye yolunda başlatılan yüzyılın projeleri ile karşılaşmak da ayrı bir gurur. Karada TOGG, havada Gökbey ve daha nice kahramanlık destanı yazılan milli hamleleri yaşamak görmek bizlere onur veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her geçen gün gelişen, millileşen ve büyüyen Güçlü Türkiye yolunda milletimiz için durmadan çalışıyor, çalışmaya da devam ediyoruz. Bugün büyük AK Parti teşkilatımızın her biri değerli dava arkadaşlarımız ve saygıdeğer büyüklerimiz ile tarihe geçecek anlara şahitlik ettik. Milli imkanlar ile geliştirilen ve üretilen teknoloji hamleleri ile gerek ülkemiz gerekse tüm dünya genelinde sayısız başarılara imza atan milli hamleler, yine aziz milletin desteği ve gayreti ile tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır. Bu vesileyle milli üretimlerimiz olan TOGG, milli uçağımız, Gökbey helikopterimiz, SİHA ve İHA’larımız başta olmak üzere tüm milli projelerde ülkemize yaşattıkları gurur için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.