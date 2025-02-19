Ak Parti MKYK ( Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ) Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Sever; 2025 yılında, 2024 yılına kıyasla karayolu projelerine ilişkin ödenekleri 2,28 kat artırarak 8 milyar TL’ye çıkarıldığına ve Mersin de devam eden karayolu projelerinin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Ak Parti MKYK üyesi Mustafa Sever yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı:

"Kıymetli hemşerilerim, 2024 yılında 1 milyar TL’den 3,5 milyar TL’ye çıkardığımız karayolu projelerimize ilişkin ödeneklerimizi, 2025 yılı bütçemizle 2,28 kat artırarak 8 milyar TL’ye çıkardık. Mersin’imiz, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, ticaret ve lojistik açıdan, Marmara Bölgesine alternatif bir cazibe merkezi olma ve dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehrimize yapılan yatırımlar daha da artıyor ve hızlanıyor. 2024 yılında 1 milyar TL’den 3,5 milyar TL’ye çıkardığımız karayolu projelerimize ilişkin ödeneklerimizi, 2025 yılı bütçemizle 2,28 kat artırarak 8 milyar TL’ye çıkardık. Mut-Silifke Mut-Gülnar Gülnar-Silifke Mersin-Antalya Tarsus-Çamlıyayla Erdemli-Güzeloluk Anamur-Kazancı yolu projelerimizde, Ödeneklerimizdeki 2,28 katlık artış çerçevesinde çalışmalar daha da hızlanacak inşallah. Allah Zat-ı Devletlerinden razı olsun.

MERSİN İLİMİZDE DEVAM EDEN KARAYOLU PROJELERİMİZİN SON DURUMU

1-Mersin – Erdemli – Silifke – Taşucu – Kaledran Yolu

Akdeniz sahil yolu Projesi 228 Km Bölünmüş Yoldur. 2024 yıl sonu itibariyle 205 Km Bölünmüş Yol tamamlanmıştır. Kalan 23 Km de çalışmalar devam etmektedir. 2002-2024 yılları arasında 205 Km bölünmüş yolun yanında; • Altınorfoz Viyadüğünde 2,4 km uzunluğunda bağlantı yolları, • 398 metre uzunluğunda 8 adet köprü, • Tek tüp uzunluğu 27.406 metre uzunluğunda 16 adet tünel, • 3.712 metre uzunluğunda 7 adet Viyadük, • 2 adet farklı seviyeli kavşak, • Ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bağlantı Yollarında 2,1 km bölünmüş yol, tamamlanmıştır. 2025 yılında Çeşmeli-Kocahasanlı arasında üstyapı onarımı, Yeşilovacık ile Antalya il sınırı arasında tünel, viyadük, sanat yapıları işlerinde ve bitümlü sıcak karışım işlerinde çalışılması hedeflenmektedir.

2-Silifke - Mut – Sertavul Yolu

Projesi 101 km bölünmüş yoldur. 2024 sonu itibariyle 49 km bölünmüş yol ve tek tüp uzunluğu 10.868 m olan 5 adet tünel tamamlanmıştır. 2025 yılında Silifke-Mut arasında 2.Kılıçarslan Viyadüğünde, tünel işlerinde ve heyelan ıslah işlerinde çalışılması hedeflenmektedir.

3-Mersin-Tarsus OSB Otoyol Bağlantı Yolu

Projesi 9,5 km bölünmüş yoldur. 2024 yıl sonu itibariyle toprak işleri , sanat yapıları ve tünel işlerinde çalışılmıştır. 2025 yılında, toprak işleri, sanat yapıları, tünel, köprü işlerinde çalışılması hedeflenmektedir.

4-Tarsus - Çamlıyayla Yolu

Projesi 56,3 km ‘dir. 2024 yıl sonu itibariyle 4 km bölünmüş yol ve 38 km tek yol ile Ulaş Mevkii, Belçınar Mevkii ve Çamlıyayla girişinde yer alan heyelan ıslah çalışmaları tamamlanmıştır. 2025 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılması hedeflenmektedir.

5-Erdemli – Güzeloluk Yolu

Projesi 34,5 km’dir. 2024 yılı sonu itibariyle 7 km bölünmüş yol (3 Km Erdemli Çevre Yolu Dahil) ile 9 Km tek yol tamamlanmıştır. Kalan 18,4 km’lik kesimin (7,5 km’si bölünmüş yol) ikmal ihalesi kapsamında tamamlanması planlanmaktadır.

6-Gülnar - Mut Yolu

Projesi 37 km’dir. 2024 yılı sonu itibariyle muhtelif kesimlerde toprak işleri ve sanat yapısı imalatlarında çalışılmıştır. 2025 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılması hedeflenmektedir.

7- Silifke - Gülnar Yolu

Projesi 50,4 km dir. 2024 yıl sonu itibariyle 28 km’lik kesim tek yol-satih kaplama olarak tamamlanmıştır. Devam eden bitümlü sıcak karışım ihalesi kapsamında 14 Km’lik kesimin bitümlü sıcak karışım imalatları tamamlanmıştır.2025 yılında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işlerinde çalışılması hedeflenmektedir.

8-Anamur – Kazancı Yolu (Km:0+000-13+000 Arası)

Projesi 13 km ’dir. 2024 yıl sonu itibariyle 4,3 km tek yol-bitümlü sıcak karışım olarak tamamlanmıştır.

9-Tarsus-Pozantı Devlet Yolu (Km:10+800-12+400)

Projesi 1,6 km bölünmüş yol olup 2024 Yılında 1,6 km tamamlanmıştır.

10-Çeşmeli-Mersin-Tarsus Ve Tarsus-Pozantı Otoyolu

Çeşmeli-Mersin-Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolu üstyapı onarım işinin proje uzunluğu 169 km olup 136 km’si Mersin İli sınırları içerisindedir. Şantiye kurulumuna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 2025 yılında şantiye ve plent kurulum çalışmalarının tamamlanmasını müteakip çalışmalara başlanacaktır.

11-Çeşmeli-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi)

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesinin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi; 41 km ana gövde, 11 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 km uzunluğundadır. • Güzergahta, 7 adet tünelde çalışmalar devam etmekte olup kazı-destek işlerinde toplam 11.000 m ilerleme, kaplama betonu imalatında da toplam 2.740 m ilerleme sağlanmıştır. • Toprak işlerinde 14,5 Milyon m3 gerçekleşme sağlanmıştır. • Proje kapsamında bulunan 5 adet viyadükte, köprülerde ve sanat yapılarında çalışmalar devam etmektedir. • Projenin fiziksel gerçekleşmesi % 27 seviyesindedir. Mersin ilinde 2024 yılında yapılan imalatların karşılığı olarak 4,8 Milyar TL harcama yapılmıştır." dedi.