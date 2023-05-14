AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ailesiyle birlikte geldiği okulda annesinin eline öptükten sonra oyunu kullandı.

Eşi Şahika Saygılı, annesi Emine Saygılı ve babası Eflatun Saygılı ile birlikte oy kullanacağı Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu’na gelen Saygılı, okulun önünde vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Saygılı, daha sonra vatandaşların yanından ailesiyle ayrılarak, oy kullanacağı 1143 no’lu sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Saygılı, annesinin elini öptükten sonra oy pusulası ile zarfı alıp kabine geçerek oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, “Evet kıymetli İzmirliler, saygıdeğer basın mensupları güzel bir gün baharı yaşıyoruz. İnşallah hem devletimiz için hem ülkemiz için hem İzmir’imiz için hayırlı sonuçlar çıkar. Ailece gördüğünüz gibi oylarımızı kullandık. Barış ve huzur içerisinde bir gün geçiriyoruz. İnşallah en son alınana kadar da bu güzelliği karşılıklı taraflar yaşayacaktır. Ben İzmirliye şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi.