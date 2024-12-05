Bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 2. kez toplandı. Komisyon Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şen, “İlerleyen zamanlarda Sağlık Bakanlarımızı davet edebiliriz" dedi.

TBMM’de ’Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi’ amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Şan’ın sunumunun ardından CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala söz alarak, “Mevcut Sağlık Bakanı ve eski sağlık bakanlarını da burada görmek istiyoruz. Listeyle ilgili tasarrufunuzu paylaşırsanız sevinirim" dedi. Şan ise Pala’nın sözlerine ilişkin “ Önce olayın oluş şeklini anlamalıyız. Ona göre ilerleyen zamanlarda sağlık bakanlarımızı davet edebiliriz" dedi.