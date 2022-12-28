AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Baklan ve Çal ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceklerini söyleyen Şahin Tin, “Gayemiz memleketimizin güçlü ve müreffeh yarınlarını inşa etmek. Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte hazırlanıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Baklan ve Çal ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceklerini söyleyen Şahin Tin, “Gayemiz memleketimizin güçlü ve müreffeh yarınlarını inşa etmek. Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte hazırlanıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Baklan ve Çal ilçelerinde esnafla, partililerle bir araya geldi. Tin, vatandaşlarla buluşup hasbihal ederek İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Altunbaş, Özcan Görmez, Mustafa Tin, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Baklan İlçe Başkanı Tamer Şen, Çal İlçe Başkanı Yüksel Yılmaz ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıyla görüştü.

“Baklan’da yatırımlar hız kesmiyor”

Baklan ilçesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şahin Tin, “Baklan ilçemizdeki ilk görüşmemizi parti binamıza gerçekleştirdik. Dava arkadaşlarımızla buluşup hasret giderdik. Hep birlikte büyük fedakarlıklarla inşa ettiğimiz güçlü Türkiye yolculuğumuzu değerlendirdik. Yeni göreve atanan ilçe başkanımız Tamer Şen ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarı dileklerimizi ilettik. Ardından esnafımızı ve kahvehanelerdeki vatandaşlarımızı selamladık. Esnafımız bu topraklarda bin yıllık ahilik geleneğini büyük fedakarlıklarla yaşatıyor. Bizler de ihtiyaç duyulan her alanda toplumun tüm kesimlerine destek veriyoruz. Baklan Belediye ziyaretimizde belediye başkanımızdan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Yusuf Gülsever Başkanımızın özverisi, gayreti bizi son derece memnun etti. İlçemizde güzel işlere imza attı, kendisine başarılar diliyoruz. Eser ve hizmet siyaseti bizim temel prensibimiz. Milletimizin gönlündeki projeleri hayata geçirmek için büyük efor sarf ediyoruz. Baklan’da sosyal konutlar hızla yükseldi. Yeni yatırımların inşaatları sürüyor. Milletimize verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getiriyor, hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Kısacası vatandaşımızın teveccühüne mazhar olabilmek için azimle çalışıyoruz. Bizleri muhabbetle bağrına basan çalışkan, samimi ve gayretli hemşehrilerimize müteşekkiriz” dedi.

“Çal’da güzel işler yapılıyor”

Baklan’ın ardından Çal ilçesinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şahin Tin, “AK Parti bir millet hareketidir. Milletimizin bağrından çıkmış, hizmeti kendine ilke edinmiş gece gündüz demeden çalışan fedakar insanların bir araya geldiği güçlü bir oluşumdur. Parti binamızda dava arkadaşlarımızla buluşup 2023 hedeflerimizle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Çalışmalarımızı gözden geçirdik. Ardından Cumhur İttifakı ortağımız MHP’li Çal Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşimiz Fethi Akcan’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Kendisine başarılarının devamını diliyoruz. Yatırımlar yapan, eserler üreten, memleketimize hizmet eden bir anlayışla çalışıyoruz. Çal ilçemize birçok yatırım yaptık, şimdi de yeni projeler kazandırmak için var gücümüzle gayret içindeyiz. AK Parti aynı zamanda vefayı önceliği gören bir harekettir. Çal’da önceki dönemlerde ilçe başkanlığı yapmış dava arkadaşımız Ahmet Kocagöz kardeşimizi işletmesinde ziyaret ettik. Birlikte güzel işlere imza attık. Bu kutlu davaya hizmet etmiş tüm kardeşlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kendilerine şükran duyuyoruz. Çal ilçe ziyaretimizde şehidimiz Ramazan Us’un aziz milletimize emaneti kıymetli ailesine de evlerinde misafir olduk. Onların feraseti ve dirayeti göğsümüzü kabarttı, bizlere daha çok çalışma heyecanı verdi. İnanıyoruz ki; kahramanlarımız var oldukça bu asil milleti kimse ne yolundan alıkoyabilir, ne de yıkabilir. Birliğimizle inşallah memleketimizi ilelebet yaşatacağız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz” şeklinde konuştu.