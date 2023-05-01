AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Sarayköy ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla buluşan Milletvekili Şahin Tin, “Denizli-Aydın otoyolu Sarayköy’ün değerine değer katacak. Yapılan yatırım, eser ve hizmetlerle Sarayköy’ümüz Denizli’mizin incisi oldu” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Sarayköy ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri hemşehrileriyle paylaştı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’in Sarayköy ziyaretine Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, AK Parti Sarayköy İlçe Başkanı Mustafa Paşalıoğlu ve beraberindekiler eşlik etti. Milletvekili Şahin Tin ilçeye yaptıkları yatırım ve hizmetler ile Denizli’nin incisi haline geldiğini söyleyerek, sona yaklaşan Denizli-Aydın Otoyolu’nun da Sarayköy’ün değerine değer katılacağını söyledi.

“Sarayköy Türkiye yüzyılına Hazır”

Milletvekili Şahin Tin ziyaret çerçevesinde Sarayköy merkezde esnafları tek tek gezerek hemşehrileri ile kucaklaştı, taziye ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya gelerek Türkiye vizyonuna dair hedeflerini paylaştı. Sarayköy’e başta hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesinin yaptığı hizmet ve yatırımların geçmişte hayal olduğunu, AK Parti iktidarı ile yapılamaz, bitirilemez denilen işleri yaptıklarını belirtti. Milletvekili Şahin Tin, “Sarayköy’ümüze birçok yatırım yaptık. İlçemizdeki sağlık hizmetleri, eğitim kurumları, altyapı çalışmaları gibi daha birçok alanda önemli yatırımlara imza attık. Sarayköy’ümüzü proje ve yatırımlarla Türkiye Yüzyılına hazırladık. İlçemizdeki yatırımlarımız elbette bunlarla sınırlı kalmayacak daha nice destansı işler yapıp milletimizin refah seviyesine de katkı sunmaya yaşam standardını yükseltmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu yolda aşkla, heyecanla, azimle ve gayretle çalışıyoruz. Aziz milletimizin emrinde hizmetkâr olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Karıncalar gibi çalışmaya, dev hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz”

Sarayköy ziyaretlerinde vatandaşlara Denizli-Aydın otoyolu çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Milletvekili Şahin Tin, “Uzun yıllardan beri hayal olarak görülen bir projenin daha sonuna yaklaşıyoruz. Denizli-Aydın Otoyol projesinde son aşamalara geldik. Süratle çalışmaları devam eden otoyolu inşallah yakın zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Denizli-Aydın otoyolu projemiz, hem Denizli hem de Aydın illerimize büyük katkı sağlayacak. İzmir’e ulaşımımızı hızlı güvenli ve kolay olmasını sağlayacak. Bu projenin tamamlanması ile birlikte, bölgedeki turizm ve ticaret faaliyetleri de artacak. Sarayköy de bu pastadan en büyük payını alacak. Karıncalar gibi çalışmaya dev hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Yol medeniyettir, yol aynı zamanda ticaret ve ihracattır. İnşallah şehrimizin uzun yıllardır hayalini kurduğu otoyola kavuşacağız” ifadelerini kullandı.