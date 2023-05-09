AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, her kesimin ihtiyaçları ve talepleri istikametinde çalıştıklarını, buna göre düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu BAĞ-KUR’luların prim gün sayısının 7200’e düşürülmesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Prim gün sayısında norm birliği ile emeklilikte eşitlik de sağlanmış oldu” diye konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, seçim turlarına ara vermeden devam ediyor. Bekilli ve Honaz ilçelerinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kent merkezinde 1’inci Sanayi Sitesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti yaptı. AK Parti Bekilli İlçe Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, burada partilileriyle buluştu, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Bekilli ilçesi Gömce Mahallesi’nde hemşehrileri ile bir araya gelen Şahin Tin, burada gördüğü ilgi karşısında milletin AK Parti’ye teveccühünün hizmet odaklı siyaset anlayışlarının bir sonucu olduğunu belirterek, “Bugüne dek asırlık hizmetler sunduk, her vatandaşımızın geleceğine ve gönlüne dokunduk” açıklamalarında bulundu. Honaz’da Karateke ve Kızılyer Mahallelerini de ziyaret eden AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, burada hemşerilerinin istek, öneri ve taleplerini dinledi. Türkiye Yüzyılı vizyonu istikametinde önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istedikleri çalışma ve hizmetlerden bahsetti.

“5 yıllık fark ortadan kalkıyor”

Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak” sözleriyle duyurduğu müjdeyi kent merkezinde 1’inci Sanayi Sitesi ziyaretinde esnaflarla paylaşan Milletvekili Şahin Tin, her kesimin ihtiyaçları ve talepleri istikametinde çalıştıklarını bu düzenlemenin milyonlarca insanı sevindireceğini ifade etti. Milletvekili Şahin Tin, “SSK’lı çalışanlarımızla Bağ-Kur’lu esnaf kardeşlerimizin arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkını kaldırarak emeklilik için gerekli prim süresini eşitleyeceğiz. Yani emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek” diye konuştu.

“Müjde sadece esnafa değil”

Yapılacak çalışmanın sadece küçük esnafı değil, çiftçilere de erken emeklilik olanağı getireceğini belirten Milletvekili Şahin Tin, şunları söyledi:

“Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı da SSK’lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçilerimiz bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. Prim gün sayısında norm birliği sağlandı. Hayırlı ve bereketli olsun.”