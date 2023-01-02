AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Serinhisar ilçesinde ev ziyareti yapıp partilileriyle buluştu. Şahin Tin; “Her alanda tartışmaları ardımızda bırakan önemli kararlar alıyoruz. Türkiye’nin üreten gücünü dünyaya gösteriyoruz. Milletimizin taleplerini önceliğimiz kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılına sahip çıkıyoruz. Güçlü adımlar atıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Serinhisar ilçesinde ev ziyareti yapıp partilileriyle buluştu. Şahin Tin; “Her alanda tartışmaları ardımızda bırakan önemli kararlar alıyoruz. Türkiye’nin üreten gücünü dünyaya gösteriyoruz. Milletimizin taleplerini önceliğimiz kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılına sahip çıkıyoruz. Güçlü adımlar atıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Serinhisar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Önceki dönem ilçe başkanı Mehmet Turhan’ın evine misafir olan Milletvekili Şahin Tin ve beraberindekiler ardından ilçe binasında ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve MHP ilçe Başkanının katıldığı toplantıda hemşehrileriyle bir araya geldi. Milletvekili Şahin Tin’e Serinhisar İlçe Koordinatörü de eşlik etti.

Serinhisar ilçesinde ilk olarak ev ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Şahin Tin, vefalı olmanın önemine işaret ederek, fırsat buldukça ev ziyaretleri yaptıklarını, gönüllerdeki yerlerini tazelediklerini söyledi. Şahin Tin; “Her fırsatta ilçelerimizi dolaşıyoruz. Partililerimiz ve vatandaşlarımızla buluşmalar gerçekleştiriyoruz. İmkân nispetinde ev ziyaretleri yapıyor, vefanın varlığını ayakta tutmak için gönüller alıyor, muhabbetimizi tazeliyoruz. Bu çerçevede Serinhisar ilçemizde önceki dönemlerde ilçe başkanı olarak görev yapan Mehmet Turhan Başkanımızı ve ailesini ziyaret ettik. Bizleri sevgiyle karşılayıp, nezaketle ağırladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet başkanımızdan tecrübelerini dinledik. Gönlündeki sevgi sarmalına bulanmış yerimizi tazeledik, hayır duasını aldık. Kendisi ilçe başkanı olduğu dönemlerde ilçemize önemli hizmetlere vesile oldu. Milletimizle omuz omuza geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyerek nice başarılar elde ettik. Bizler her zaman hedeflerimize odaklandık. Her ne suretle olursa olsun başarılı olmak, ülkemizi hedeflerine taşımak durumundayız. Umutluyuz ve heyecanlıyız. Milletimize güveniyoruz. Bizler de büyük gayret içindeyiz. Hedeflerimize güvenle ilerliyoruz” dedi.

“Hizmet aşkımız ve heyecanımız yüksek”

Serinhisar’da ev ziyaretinin ardından partisinin ilçe binasında ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve MHP ilçe başkanı ile bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin; “Cumhur İttifakı Serinhisar’da tek yürek, tek yumruk halinde” dedi. Şahin Tin; “Ülkemizi geleceğe hazırlamak için Cumhur ittifakı olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hizmetlere vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlamak için cansiperane bir gayret içindeyiz. Geçtiğimiz dönemde Serinhisar ilçemize birçok hizmet getirdik. Eserler yapıp yatırımların yükselmesini sağladık. Yeni dönemde de ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl kaymakamlık binasından emniyet binasına, belediye hizmet binasından gençlik merkezine, yeni okullardan yeni dersliklere hemen her alanda yatırımlar yaptıysak, Yatağan Kefe Yaylası yolunun genişletilmesini sağlayıp Ayaz mahallesine sosyal tesis yapımı için temel attıysak daha birçok projenin hayata geçirilmesini de sağlamaya devam edeceğiz. Tüm bunlar, birlikle, beraberlikle, azimle, gayretle, cesaretle ve çalışmakla mümkün oluyor. Her alanda tartışmaları ardımızda bırakan önemli kararlar alıyoruz. Türkiye’nin üreten gücünü dünyaya gösteriyoruz. Milletimizin taleplerini önceliğimiz kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılına sahip çıkıyoruz. Güçlü adımlar atıyoruz. Hizmet aşkımız ve heyecanımız yüksek. Bizim ülkümüz memleket, sevdamız milletimizdir. Gönülden fedakârlık etmeye, özveriyle çalışmaya, inandığımız yolda ilerlemeye, asil milletimize aşkla hizmet etmeye azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.