AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) ilgilendiren düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştığını belirterek, “5 milyon çalışanımızı yakından ilgilendiren EYT düğümü çözüldü. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) ilgilendiren düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştığını belirterek, “5 milyon çalışanımızı yakından ilgilendiren EYT düğümü çözüldü. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Milletvekili Şahin Tin, düzenlemede yaş sınırı olmadığını ve yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtti.

“Yaş sınırı yok”

Düzenleme kapsamında emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirten Milletvekili Şahin Tin, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin bu haktan yararlanacağını belirtti. Şahin Tin; “Uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan 24 yıllık bir soruna daha neşter vurduk. Çalışanlarımıza verdiğimiz bir önemli sözü daha yerine getirdik. EYT konusunu herhangi bir yaş sınırlaması koymadan çözüme kavuşturduk. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanların bu düzenleme kapsamında aylık alabilmelerine imkân tanıyoruz. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için ise yüzde 5 destek primi verileceğini de hatırlatmak istiyorum. Emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirme konusunda da ihtiyaç duyulan adımları atmayı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“5 milyon çalışanı ilgilendiriyor”

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi için çok önemli reformlara hükümet olarak imza attıklarını belirten Tin; “2023 yılı içinde EYT kapsamında 2 milyon 250 bin çalışanımız emekli olabilecek. Düzenleme toplamda 5 milyon vatandaşımızı yakından ilgilendiriyor. Düzenlemeyi her türlü tartışmadan arındırıyor, çalışanlarımızın hakkının teslimini sağlıyoruz. Bununla birlikte emeklilerimizin 5 bin 500 liranın altında maaşı da olmayacak. EYT’lilerin kıdem tazminatına ilişkin ise Kredi Garanti Fonu’ndan destek sağlanabilecek. Ayrıca kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme de yürürlükten kaldırılıyor. Emeklilik başvuruları ise e-Devlet üzerinden veya SGK’ya bizzat yapılabilecek” dedi.

“Hak sahiplerine hayırlı olsun”

Düzenlemenin eski sistemdeki SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı ayırımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkesi kapsadığını kaydeden Tin, şöyle konuştu:

“Sosyal Güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok kapsamlı çalışmalara imza attık. Yeni düzenlemeyle sistemin mali yükü kaldırabilmesine ilişkin gerekli olan dengeleme yapıldı. Gerçeklikten uzak uygulamalar sebebiyle kamu bütçemiz geçmişte büyük yaralar almıştı. Ancak bizden önceki dönemde 1999’da ve bizim iktidarımız döneminde 2008’de yapılan çalışmalar ve verilen uğraşlar sayesinde bugün daha iyi seviyelere ulaştık. Atılan adımlar ülkemizin hakikatleri ve dünya gerçekleriyle örtüşür niteliktedir. Ülkemizin yatırımda, üretimde, istihdamda, ihracatta ve kamu hizmetlerinde daha iyi noktalara ulaşmasını sağlamak için her vatandaşımızın tecrübesi, bilgisi, emeği, katkısı tartışmasız yüksektir. Gayemiz, ülkemizin imkânları çerçevesinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektir. Bunu da yapmanın gayretindeyiz. TBMM Genel Kurulu’nda emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili kabul ettiğimiz bu düzenlemenin ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum”