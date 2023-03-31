AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, en düşük emekli maaşı ve geçici işçi düzenlemesinin TBMM Genel Kurulundan geçtiğini söyledi. Şahin Tin; “Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselten, geçici işçilerimiz ile muharip gazilerimiz ve daha birçok kesimi ilgilendiren iyileştirmeleri içeren Kanun Teklifimizi TBMM Genel Kurulunda yasalaştırdık. Emekçi ve emeklimizi yalnız bırakmıyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklinin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkarak ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Meclis Genel Kurulunda kabul edildiğini söyledi. Milletvekili Şahin Tin, bu düzenlemenin emekliler, geçici işçiler, muharip gaziler, kurum tabipleri ve yüksek yargı mensuplarının haklarında önemli iyileştirmeler getirdiğini belirtti.

“En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerini artırdık”

Sosyal devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Emeklimizin hakkını koruyoruz. Başta emeklilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme ve kayıplarını telafi etme konusunda kararlıyız. Bu çerçevede 40 bini aşkın emeklimizi ve ailelerini ilgilendiren en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 TL’ye yükselttik. Yine bu düzenlemeyle emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de yüzde 82 zamla bin 100 liradan 2 bin TL’ye çıkarttık. EYT dahilinde emekli olacaklar dâhil olmak üzere bu düzenlemeden toplam 15,6 milyon emeklimiz faydalanacaktır. Emeklimizin hakkını her daim koruyacak ve onları yalnız bırakmayacağız” dedi.

“Emeğin hakkını gözetiyoruz”

Vatana fedakârca hizmet eden gazilerin haklarını koruma konusunda da önemli adımlar attıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkartıp gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırdık. Gazilerimizin aylıkları düzenlemeyle ek ödeme dâhil 8 bin 847 TL’den az olmayacaktır. Bu arada güvenlik korucularımıza da verdiğimiz sözümüz tutarak emekli aylıklarını yükselttik. Bu çerçevede kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 TL’den az olmayacak. Ayrıca yüksek yargı mensuplarının ek tazminatları, yüksek hakimlik tazminatları, aylık oranlarında önemli iyileştirmeler yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadrolarında bulunanlar arasında ücret dengesini sağladık. Yine emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili işlemlerin hızlandırılması için oldukça yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza da ilave fazla mesai ücreti verilmesi yönünde düzenlemeye ek madde ihdas ettik. Sosyal devlet olmanın gereklerini sırasıyla yerine getirmeye, milletimize hizmeti en nitelikli şekilde sunma gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Geçici ve mevsimlik işçiler kadroya alınıyor”

Düzenleme dahilinde kurumların ihtiyaçlarına göre geçici işçi çalıştırma süresinin artırıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Hayata geçirilen düzenleme ile geçici iş pozisyonlarında çalışan emekçilerimizin çalışma sürelerini aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılmasına imkân sunuyoruz. Bu sürenin belirlenmesi hususundaki yetki ise idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili bakanlıkta olacak. Bununla birlikte idare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçilerimizin, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdikleri hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçişlerine imkân sunuyoruz. Bu düzenleme ile geçici ve mevsimlik statüde çalışan işçilerimizin mağduriyet yaşamalarının önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

“Üstün fedakârlık madalyası ve üstün fedakârlık nişanı verilecek”

“Yaşanan felaketlerde devlet millet el ele vererek nice mücadeleler ortaya koyarak zorlukların üstesinden geldik. Mağduriyetleri hep birlikte bertaraf etmek için büyük gayretler sarf ettik. Yaralarımızı birlik, beraberlik ve dayanışmamız ile sardık. Bu fedakârlıkların unutulmaması için her türlü adımı atıyoruz” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesinde veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde çalışmalar yapanları asla unutmayacağız. Sundukları katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarımıza Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesinin yolunu açıyoruz. Bu düzenlemeyle yabancı kişilere de Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesine imkân sunuyoruz” dedi.

“İşsizlik ödeneği tahsilinden terkin edilecek”

Milletvekili Şahin Tin, açıklamasının sonunda 31 Aralık 2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden yürürlük tarihi itibariyle tahsil edilmemiş olanların terkin edileceğini de belirtti. Şahin Tin, “Fazla ve yersiz ödemeler dava ve icra takibine konu edilmiş ise tüm ferileri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra dosyalarının takip ve tahsil işlemlerine son verilecek” dedi.