AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremin merkez üstü Kahramanmaraş’ta dükkanlarını açan esnafla buluştu. Sahadaki incelemelerini ilk günden bu yana sürdüren Tin, “Asrın felaketini yaşadığımız bu zor günlerde milletçe büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremin merkez üstü Kahramanmaraş’ta dükkanlarını açan esnafla buluştu. Sahadaki incelemelerini ilk günden bu yana sürdüren Tin, “Asrın felaketini yaşadığımız bu zor günlerde milletçe büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin oluşturduğu acıyı ve yıkımın yarasını sarmak için bölgeden ayrılmayan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bölgede dükkanlarını açan esnaf bir araya geldi. Ardından buluşmalarını lojistik tesislerine giderek sürdüren Tin, “Elbistan, Kahramanmaraş asrın felaketinden sonra çağrılarımıza kulak verip, dükkanlarını açan sanayi esnafımıza selam verdik. Sıkıntılarına, sorunlarına ve acılarına ortak olduk. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Asrın felaketi canımızı acıtsa da devlet millet kaynaşmasıyla yüreğimizdeki derin yarayı sarıyoruz. Şehirlerimize, milletimiz ile tek yürek sahip çıkıyor, yeniden imar etmek için çalışıyoruz. Elbistan’da kurulan Konteynır Mahallesinde incelemelerde bulunduk. Depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilmek için var gücüyle çalışan herkese müteşekkiriz. Elbistan’daki lojistik depoda çalışmaları inceledik” dedi.