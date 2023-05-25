AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Babadağ ve Sarayköy’de vatandaşlarla bir araya geldi. Şahin Tin, “Denizli’yi adım adım dolaşıyor, hemşerilerimiz ile buluşuyoruz. 28 Mayıs’ta yapılacak 2’nci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için destek istiyor, milletimizi sandığa davet ediyoruz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için Denizli’yi adım adım dolaşmayı sürdürüyor. Babadağ ve Sarayköy ilçelerini ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, buralarda esnaflarla bir araya geldi, mahalle sakinleriyle buluştu, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Milletvekili Şahin Tin’e ziyaretlerde Babadağ İlçe Başkanı Suat Kaçamaz, Sarayköy İlçe Başkanı Mustafa Paşalıoğlu ve partililer eşlik etti.

“Bekamıza göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz”

Her gittikleri yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a milletin duyduğu sevgi ve güven ile karşılaştıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Milletimiz Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Türkiye Yüzyılında liderimizin öncülüğünde daha nice güçlü projelere imza atacağımıza yürekten inanıyor. Millet olarak bizler de topyekûn varlığımıza uzanan ellere, birliğimize uzatılan dillere geçit vermeyeceğiz. Ülkemize saldıranlara, varlığımızı hedef alanlara, onlara yardım ve yataklık yapanlara milletimiz hiçbir zaman geçit vermedi, vermeyecek. Bizler değerlerimizi zenginlik olarak görüyoruz. Özümüzü yaşatmak için bugüne kadar nasıl gayret ettiysek yine hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu asil millet nasıl tarih boyunca teröre asla boyun eğmediyse, bugün de yandaşlarına, açıktan ya da gizliden destek verenlere geçit vermeyecek. Aziz milletimiz kimin kimle yürüdüğünü çok açık ve net görüyor. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı 28 Mayıs’ta daha yüksek bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçecek, ülkemizin gelecek yüzyıla emin adımlarla ilerlemesini ve hatta damgasını vurmasını sağlayacak” dedi.

“Eser ve hizmet siyasetimiz sürecek”

Vatandaşlarla buluşmasında milletin huzur ve mutluluğunu tesis etmek için canla başla çalıştıklarını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Eser ve hizmet siyasetimizden asla ödün vermiyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa süratle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Milletimizin huzur ve refahını tesis etmek için azimli ve gayretliyiz. Bu konuda durmadan ve duraksamadan mücadeleden bir adım dahi geri kalmadan ilerliyoruz. Ülkemize kazandırdığımız sayısız eserlerin yarım kalmaması, milletimizin sıkıntılarının, dertlerinin giderilmesi ve sorunlarının çözülmesi için elbette hep birlikte daha çok çalışacağımızın farkındayız. Deprem, sel vb. hadiseler gibi maruz kalınan felaketlerin ve zorlukların üstesinden bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yine birlikte geleceğiz. Allah’ın izniyle 28 Mayıs’taki 2’nci tur oylamada Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yine rekor bir rey ile tekrar Cumhurbaşkanlığı görevine seçerek ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.