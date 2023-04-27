AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri hemşerileriyle paylaştı.

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili adayı Şahin Tin’in Acıpayam ziyaretine beraberindekiler eşlik etti. Milletvekili Şahin Tin ziyaret çerçevesinde Acıpayam merkezde ve Darıveren, Dodurgalar ile Alaattin Mahallelerinde hemşehrileri ile kucaklaştı. Burada hemşehrilerinin istek, öneri ve taleplerini dinleyen Milletvekili Tin, AK Parti iktidarı sayesinde geciken asırlık kalkınma hamlesini 20 yılda telafi ettiklerini belirterek, “Yollar, hastaneler, okullar, barajlar, göller, köprüler yaptık. Şimdi sıra Türkiye Yüzyılını inşa etmeye geldi. Gelişen tüm imkânlarıyla Acıpayam ilçemiz tüm ihtişamıyla parlıyor, umut vaat ediyor, milletimize huzur ve güven saçıyor. Bugünlere kolay gelinmedi, nice mücadeleler verdik. Tüm engellemelere rağmen asırlık meselelerin çözümünü sağladık. İhmal edilmiş mahallerimizi ihya ve inşa ettik. Kısa bir süre önce Acıpayam’da yaşanan deprem afetinin yaralarını çok kısa bir sürede sardık. Çadırların temini, konteynırların kurulumu ve TOKİ afet konutlarının yapımını süratle hayata geçirerek, milletimize hak ettiği huzuru sunduk. Asla asil milletimizi yalnız bırakmadık” dedi.

“Durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız”

Tüm bu hizmet ve yatırımların aziz milletin gönlünde teveccüh bulduğunu ifade eden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Milletimiz kadirşinastır, elbirliğiyle her engeli aşacak cesaret, feraset ve fedakârlık damarlarındaki asil kanında hep canlıdır. İyi günde olduğu gibi zor zamanda da milletimizi yalnız bırakmamaya ahdettik. Milletimizin birlik ruhu, dayanışma duygusu oldukça zengindir. Hamiyetperver bir yapının bugünkü parlayan yüzleri olan milletimiz güç birliği yaparak nice başarılara imza attı, atmaya da devam edecek. Güçlü kardeşlik bağlarımızı ve ülkemize olan sevdamızı ilelebet yaşatacağız. Türkiye Yüzyılı için durmadan dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.

“Milletimiz 14 Mayıs’ta en güzel cevabı sandıkta verecektir”

Türkiye’yi kaos günlerine götürmek isteyenlere en güzel cevabı 14 Mayıs’ta milletin vereceğini belirten Milletvekili Tin, “Kimsenin ülkemizi eski karanlık günlerine sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Terörle kol kola yürüyenlere, yalan yanlış sözler ve aslı astarı olmayan vaatlerle ülkemizin istikametini değiştirme, rotasını saptırma hayali kuranlara milletimiz 14 Mayıs’ta en güzel cevabı sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin destek ve duasıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek ve Türkiye’nin şahlanış hikâyesi duraksamadan devam edecektir. Bu süreçte Acıpayam yöresinin bir evladı olarak nasıl iki dönemdir Gazi Meclisimizde bize verilen yetkiyle bu kıymetli topraklara ve yüce gönüllü hemşerilerimize hizmet ediyorsak, yine yeniden Acıpayamlı hemşerilerimizin bizlere vereceği destek ile bölgenin yarım kalan işlerini tamamlayacak, öncelikli taleplerini ise çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.