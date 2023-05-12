AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve MKYK üyesi Cem Şahin, seçim çalışmaları sırasında verdiği akülü sandalye sözünü yerine getirerek ihtiyaç sahibine teslim etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Cem Şahin, Yenice ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Şirinköy Köyü’nü gezen Şahin, kendisiyle görüşen Niyazi Demir isimli vatandaşın yürümekte zorlanan eşi için verdiği akülü sandalye sözünü tuttu. Şahin köye getirdiği sandalyeyi Demir ailesine teslim etti.

Demir ailesi de Şahin’e teşekkürlerini iletti.