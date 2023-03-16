AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanı Semiha Paçacı, 2023 Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Paçacı, "İzmir’e, İzmirliye milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum" dedi.

AK Parti’de 2023 Genel Seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanı olarak görevini sürdüren Semiha Paçacı da, aday adaylığı başvurusu yaparak görevinden istifa etti.

"İhtiyaç duyulan her haneye ayırmadan ulaşmayı kendimize vazife bildik"

Paçacı, görev yaptığı tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederek, "Deniziyle, tarihiyle, kültür ve medeniyetin kalbi olan İzmir’imizde ekibimle birlikte gece-gündüz demeden, yorulmadan azimle çalıştık. Yaşlısı-genci, emeklisi öğrencisi, yetimi, şehit yakını, engellisi, gazisi… Mahalle mahalle, sokak sokak, onlar için durmak nedir bilmeden hizmet ettik. Gün geldi birlikte ağladık, gün geldi birlikte sevindik. Devletimizin tüm desteklerinden faydalanabilmeleri için doğru bilgilendirme yaparak, aracı olmaya çalıştık. İhtiyaç duyulan her haneye ayırmadan ulaşmayı kendimize vazife bildik. Gerek pandemi sürecinde, İzmir depreminde, yangın, sel gibi her türlü yeni olumsuzluklarda, gerekse yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde milletçe büyük acılar yaşadık. Buradan hayatını kaybeden depremzedelerimize bir kez daha Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe birlik ve beraberlikle bu yaralarımızı tekrar saracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yandan şehirlerimizi tekrar inşa ederken, sosyal politikalara yönelik adımlarla, devletimizin yaptığı büyük desteklerle vatandaşlarımızın iyileşme sürecini de hızlandıracağız" dedi.

"İzmirli hemşehrilerim için durmak nedir bilmeden, ayırmadan çalışmak istiyorum"

Semiha Paçacı, şöyle devam etti:

"2018 yılından bu yana büyük bir onur ve gururla görevimi sürdürdüğüm AK Parti İzmir İl Sosyal Politikalar Başkanlığı görevimden, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıktığımız milletvekili aday adaylığı için istifa ediyorum. ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla yola çıktığımız bu yolda, milletvekilliği için aday adaylığı başvurumu yaptım. Milletvekili adayı gösterilip seçilmem durumumda İzmirli hemşehrilerim için durmak nedir bilmeden, hiçbir ayırmadan çalışmak; güzel İzmir’e, İzmirliye milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum."