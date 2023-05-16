14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’nin Manisa’da 5’inci sıra adayı olarak gösterilen ancak meclise giremeyen AK Parti 27. dönem Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, desteklerinden dolayı tüm teşkilat mensuplarına ve Manisalılara teşekkür ederek, 28 Mayıs’ta tekrarlanacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için var gücüyle çalışacağını söyledi.

AK Parti 27. dönem Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği Genel Seçimleriyle ilgili teşekkür mesajı yayınladı. Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli hemşerilerim, 5 yıl belediye meclis üyesi, 6 yıl da ilçe başkanı olarak hizmet verdiğim AK Partimizden 24 Haziran 2018 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tensipleri ile aday gösterildim ve hemşehrilerimizin kıymetli oylarıyla milletvekili seçildim. 5 yıl boyunca bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görevlerimizi yerine getirirken bir yandan da Manisa’mızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri gerçekleştirmenin, hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmenin gayretinde olduk. Bana ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bahşeden Rabbime hamdediyor, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığımız ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin sandıkta gösterdiği iradeyi saygı ile karşılıyoruz. AK Parti olarak seçimlerden birinci parti çıktık ve Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu sağladı. Bundan sonraki hedefimiz 28 Mayıs’ta tekrarlanacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en yüksek oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Bu hedefe ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve Manisa’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçim çalışmaları boyunca Manisa’nın her köşesinde bizlerle birlikte gayret gösteren her kademeden tüm teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen sevgili aileme, dostlarıma ve yol arkadaşlarıma minnettarım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin, milletimizin, Manisa’mızın ve AK Partimizin hizmetinde olacağımızın bilinmesini isterim."