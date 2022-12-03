AK Parti Manisa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Özkan, Dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden birinin madencilik olduğunu belirterek, "Bu uğurda yaşamını yitiren Somalı şehitlerimizi ve tüm maden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Özkan, Dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden birinin madencilik olduğunu belirterek, "Bu uğurda yaşamını yitiren Somalı şehitlerimizi ve tüm maden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Özkan, “4 Aralık Dünya Madenciler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Özkan, ’4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, madenciliğin, dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden biri olduğunu ifade etti.

"Madencilik ulusların vazgeçemeyeceği bir sektör"

Enerjiye ihtiyacın ve enerji kaynaklarına erişimin her geçen gün biraz daha zorlaştığı dünyada, doğal kaynakların öneminin arttığını vurgulayan Özkan, “Madencilik, tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok önemli yer tutan sektörlerden biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yeraltı kaynakları insanın yaşamını sürdürülebilmesi ve refah düzeyinin yükselmesi bakımından belirleyici olmuş ve gelecekte daha da belirleyici olacaktır. Bu bakımdan, madencilik sektörü dün olduğu gibi bugün de uluslar için vazgeçilmez konumunu sürdürmektedir. Türkiye ise maden bakımından zengin doğal kaynaklara sahip olan nadir ülkelerden birisidir.” dedi.

Rahmetle andı

Özkan, “Madencilerimize bizleri üzüntüye boğan her türlü kazadan ve olumsuzluktan uzak, iş güvenliği ve sağlığı içerisinde bir çalışma ortamı ve aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyor ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyor, bu uğurda yaşamını yitiren Somalı şehitlerimizi de hatırlayarak tüm maden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.