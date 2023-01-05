AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Özkan, "Kazanın meydana geliş nedenlerini tüm yönleriyle ortaya çıkarmak ve bu tür kazaların bir daha tekrarlanmaması için alınacak tedbirler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Özkan, "Kazanın meydana geliş nedenlerini tüm yönleriyle ortaya çıkarmak ve bu tür kazaların bir daha tekrarlanmaması için alınacak tedbirler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Özkan, komisyon olarak Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında kaza ile ilgili incelemeler ile TTK ve Zonguldak’ta bulunan Karadon Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

"Çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen ve 42 madencinin hayatını kaybettiği, 11’inin de yaralandığı kazaya ilişkin Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu üyeleri olarak kazanın meydana geldiği TTK Amasra İşletme’sinde incelemelerde bulunduk. TBMM Araştırma Komisyonu olarak kazanın meydana geliş nedenlerini tüm yönleriyle ortaya çıkarmak ve bu tür kazaların bir daha tekrarlanmaması için alınacak tedbirler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Özkan, "13 Mayıs 2014’de Manisa’mızın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciası sürecini tam merkezinde yaşamış birisi olarak çalışmalarımızı titizlikle ve hassasiyetle sürdürüyoruz dedi. Daha önceki açıklamasında maden ocaklarına bizzat gidip yerinde maden ocaklarında incelemelerde, araştırmalarda bulunacağız ve buradaki araştırmaların sonucunda madenciliğe yeni bir bakış açısı getireceğine inanıyoruz demiştik ve Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu üyeleri olarak TTK, Zonguldak’ta bulunan Karadon Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Yerin 460 metre altına inerek galerilerde, ayak ve arınlarlarda incelemelerde bulunduk. Kömür üreten işçi kardeşlerimizle bir araya geldik." diye konuştu.