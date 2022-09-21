AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Demirci’de sanayi esnafıyla kahvaltı yapıp istek ve şikayetlerini dinledi ardından tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Demirci’de sanayi esnafıyla kahvaltı yapıp istek ve şikayetlerini dinledi ardından tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Demirci Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Esnafın istek ve şikayetlerini yerinde dinleyen AK Parti’li Özkan, geçtiğimiz hafta meydana gelen yoğun yağıştan etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. AK Parti’li Özkan daha sonra ilçede tarladaki çiftçileri ziyaret etti. AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar’ın da katıldığı ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Özkan, “Demirci ilçemizde küçük sanayi esnafına kahvaltı yapıp talep ve önerileri hakkında istişarelerde bulunduk. Ardından geçtiğimiz günlerde Demirci ilçemizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle su baskınlarından zarar gören esnaflarımızı ziyaret ettik. Çarşı esnaflarımıza ayrıca ziyaret ettik. Kılavuzlar Mahallesi’nde tarlada çalışan işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onlarla sohbet ettik. Üreticimizle talepleri neler hakkında istişarede bulunduk” dedi.