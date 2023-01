AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 yılı değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri belediyelerinin borcunun çerez parası mesabesinde olduğunu söyleyerek, “Kayseri yatırımlarıyla gıpta edilen bir şehir haline geldi” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Geçen yılı rekor ile kapattıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “2022 yılında neler yaptık diye baktığımızda aklımızda en çok kalan hummalı yaptığımız üyelik çalışmaları. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız kapı kapı, ilçe teşkilatlarımız da ev ev gezmek sureti ile hem partimizin çalışmalarını anlattılar hem de üyelik konusunda talepte bulundular. Vatandaşlarımızın birçoğu da bunu geri çevirmedi. Sonuç da Cumhurbaşkanımızın il başkanları toplantısında açıkladığı üzere rekorla 2022 yılını kapatmış bulunuyoruz. Burada emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. 4 buçuk yıldır birlik, beraberlik ve muhabbet ortamı hakim. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Şunu bilmekte büyük fayda var ki bunlar daha başlangıç. İnşallah önümüzdeki günlerde hem Kayseri üzerinde hem de Türkiye ve dünya üzerinde birçok yeni işlere şahitlik edeceğimizi murat ediyorum” dedi.

“1 buçuk yıl içerisinde 35 şehir hastanesi hizmet vermiş olacak”

Türkiye genelinde 1 buçuk yıl içerisinde toplam 35 şehir hastanesinin hizmet vereceğini söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “2002 yılında 100 civarında olan organize sanayi sayısı şu an için 379, 12 bin civarında olan fabrika sayısı da şu anda 74 bin 200 oldu. Bu ülkenin bir ferdi olarak AK Parti’li ya da muhalif olsun herkesin gurur duyması lazım. Şu anda 74 bin 200 fabrikamız var ve 5 bin fabrika da yapılmak için inşaatları hızla devam ediyor üretime devam etmek için. Çalışma ve sosyal güvenlik alanında aktif sigortalı 2002 yılı başında 12 milyonken, bugün tam 31 milyon. O günlerde net asgari ücret 184 TL iken bugün 8 bin 500 TL ve 455 dolar. Sağlık alanında hizmetin kaliteli olarak verildiği ve şimdi de tam 19 tane şehir hastanesinin bütün milletimize hizmet ettiği bir dönem başlamış oldu. 15 tane hastanemizin de inşaatı devam ediyor. Hedef olarak 1 buçuk sene içerisinde Türkiye’de 35 tane şehir hastanesi herkese hizmet vermiş olacak. Eskiden sağlık çalışanı sayısı 378 bin iken verdiğimiz bu önemden dolayı şimdi Türkiye’de tam 1 milyon 350 bin sağlık çalışanı var” diye konuştu.

“Kayseri gıpta edilen bir şehir haline geldi”

20 yıllık AK Parti döneminde ve 2022 yılında Kayseri’ye yapılan kamu yatırımları ve belediye yatırımları hakkında bilgi veren Özhaseki, “Özellikle 2002 AK Parti iktidarı ile birlikte Kayseri çağ atladı ve altın yıllarını yaşıyor. 20 yılda yapılan yatırımlarla Kayseri parmakla gösterilen, gıpta edilen bir şehir hüviyetine kavuştu. Tüm Türkiye’de örnek gösterilmektedir. 81 ile giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum, her yerde Kayseri’den gıpta edilen bir yer olarak bahsediliyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi 1994’ten beri uygulanan belediyecilik. İkincisi ise AK Parti döneminde yapılan dev eser ve yatırımlar. Örneğin; bizim dönemde Kayseri’ye 1 serbest bölge ve 2 organize sanayi bölgesi kazandırdık. Erciyes Kayak Merkezi, Yamula Barajı, Raylı Sistem, 5 üniversite, Kayseri-Ankara Otoban Bağlantısı, Stadyum ve daha nice devasa projeleri Kayserimize kazandırdık ve şimdi de hızlı tren ile taçlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“4. OSB’den yer isteyen bin 390 yatırımcı var”

2022 yılında Covid-19 küresel salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm bu zorluklarına rağmen ’AK kadrolar’ ve Cumhur İttifakı ile birlikte Kayseri’nin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını belirten Özhaseki, “2022 yılında Kayseri’mize 12 milyar 400 milyon TL değerinde yatırım getirdik. Son 20 yılda ise yatırım miktarı 60 milyara dayandı. 2022 yılı Ekim ayı itibariyle gerçekleşen ihracat rakamı 3,2 milyar dolar, ithalat rakamı ise 1,6 milyar dolardır. Yani, Kayseri’mizde ihracat, ithalatın iki fazla gerçekleşmiştir, hamdolsun. Kayseri-Sivas karayolu üzerinde 525 hektarlık alanda 4. Karma OSB kurulma çalışmaları da devam ediyor. Bin 390 firma yer için müracaat etmiş. 2022 yılında gösterdiğimiz azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023’te de Kayseri’mize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Erkilet Havalimanının açılışını bu yıl içerisinde tamamlayacağız”

Kayseri’de kamu yatırımlarını değerlendiren Özhaseki, şöyle devam etti:

“2022 yılında Covid-19 küresel salgınının kısmi etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm zorluklarına rağmen; Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımız ile birlikte şehrimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gece gündüz demeden özveriyle çalıştık. 2022 yılında yapılmaz denilen nice devasa projelerin temelleri attık, bazılarının da anlaşmalarını tamamladık. Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Proje’nin ihalesini yaptık, 2025 yılında hızlı tren bitecek. Proje tamamlandığında ve 142 kilometrelik hat bittiğinde Kayseri-Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek. Bugün yaklaşık değeri 24 milyar TL’yi buluyor. Diğer yandan Kayseri - Ankara Otoban Bağlantı Yolu çalışmaları bitti ve güvenli bir şekilde çift şeritli ulaşım sağlanıyor. Çok şükür Kayseri şu an etrafındaki bütün illere çift yolla bağlanmış vaziyette. Geçen yıl Kayseri’de tam 14 bin 863 kişi iş buldu. Bugün için aktif sigortalı çalışan sayısı 413 bin 797 oldu. Şu anda Kayseri’mizde hizmet veren hastane sayımız ilçeler, merkez ve şehir hastanesi elbette başta olmak üzere tam 15 adet oldu. Hekim sayımız 2000’li yılların başında sadece Kayseri’de 614 iken bugün 2 bin sayısına ulaştı. Hizmet veren sağlık çalışanı sayısı da tam 11 bin 300 oldu. Kayseri Erkilet Havalimanı yeni iç hatlar terminal binamızı yapıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Kayseri Anafartalar - Terminal - Şehir Hastanesi - Mobilyakent Raylı Sistemi’nin ilk tramvay aracını iki ay önce teslim aldık. 2022 yılının son aylarında Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerimiz doğal gaz ile buluşturduk. 2023 yılında ise Felahiye ve Özvatan programa alındı. 2024 yılında ise inşallah Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimiz için planlaması yapılıyor. Aspilsan tarafından Mimarsinan OSB’de, sabit yatırım tutarı 750 milyon TL olarak kurulan üretim tesisinde, stratejik bir ürün olan lityum-iyon bataryanın seri üretimine 2022 Haziran itibariyle başlandı. Kayseri’mizde şu anda gerek 3 organize sanayimizde gerekse de serbest bölgede tam bin 712 fabrikamızın bacası tütüyor, üretim yapılıyor ve 86 bin çalışanımız var.”

“Kayseri belediyelerinin borcu çerez parası mesabesindedir”

Kayseri’nin her sorunu ile birebir ilgilendiklerini ve belediye borçlarının çerez parası kadar olduğunu belirten Özhaseki, “Ara ara ’Kayseri belediyeleri borçlu’ falan diye bazen şom ağızlılar çıkıyor ya, çok net söylüyorum; Kayseri belediyelerinin defterlerde görünen ufak tefek borçları, Kayseri belediyeleri için çerez mesabesindedir. Çerez parasını vermek nasıl kolaysa Kayseri belediyesi için de odur. Hep söylediğim gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet söz konusu olduğunda Allah’ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Şehrimizin yararına olacak her işin takipçisiyiz, her problemin çözüm yeriyiz. Başka siyasiler sadece konuşur. Hatta bol yalan ve iftira ile uğraşır. AK Parti çalışır ve yapar” diyerek sözlerini noktaladı.

