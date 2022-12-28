AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aydın’ın Koçarlı ilçesini ziyaret etti. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın göreve geldiği andan itibaren ilçeye yapılan yatırımları inceleyen Özhaseki, başarılı bulduğu Başkan Kaplan’ı tebrik ederek, “Başkanımız gayretli, çalışkan, Adnan Menderes’in ilçesine yakışır bir biçimde de hizmet ediyor” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aydın’ın Koçarlı ilçesini ziyaret etti. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın göreve geldiği andan itibaren ilçeye yapılan yatırımları inceleyen Özhaseki, başarılı bulduğu Başkan Kaplan’ı tebrik ederek, “Başkanımız gayretli, çalışkan, Adnan Menderes’in ilçesine yakışır bir biçimde de hizmet ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, birim müdürleri ve belediye personeli tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Aydın Milletvekilleri ile parti il başkanı ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda başkanlık makamında Başkan Kaplan’dan brifing aldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile milletvekillerini Koçarlı’da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki ve milletvekillerimizi belediyemizde misafir ederek Koçarlı’mızda yaptığımız ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdik ve istişarelerde bulunduk. İlçemize yapmış oldukları desteklerden dolayı sayın Bakanımıza şahsım ve Koçarlı halkı adına Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Koçarlı Belediyesi ziyaretine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Koçarlı’da olmaktan ve yapılan hizmetleri görünce mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Gördüklerimiz duyduklarımız bizleri mutlu etti. Başkanımız gayretli, çalışkan, rahmetli Adnan Menderes’in ilçesine yakışır bir biçimde de hizmet ediyor. Ellerine sağlık, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Elbette ufak tefek eksiklikle olacak. Onları da milletvekillerimiz Ankara’da takip ediyorlar. Bize de bir şey düştüğü takdirde baş üstüne diyerek bizde onları yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. İlçemiz için neler yapabiliriz onları konuşacağız. Belediye Başkanımız güzel eserler bırakıyor, halkımızın duasını alıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Allahtan uzun bir hizmet ömrü diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye ziyaretinin anısına, demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes’in portresi ile ilçede yetişen yerel ürünlerin bulunduğu sepet ve poşu hediye etti.