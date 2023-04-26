Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, İncirliova’da seçim çalışmalarına katıldı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde Aydın genelinde seçim çalışmaları aralıksız devam ederken, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, İncirliova’yı ziyaret etti. İlk olarak AK Parti İncirliova Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Ökten, İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve ilçe teşkilatıyla selamlaştı.

Teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Ökten, burada yaptığı açıklamada; "Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye’yi yatırımlarla nakış nakış dokuyan 20 yıllık kavgasız gürültüsüz AK Parti iktidarı ve Cumhur ittifakı var. Bir tarafta bir sene boyunca yüzlerce toplantı yapıp kavgasız, gürültüsüz cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyen 7’li koalisyon. Milletimizin hafızasında doksanlı yılların koalisyonlar döneminde kalan 20 seneden beri unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini 3 güne sığdırmayı başaran, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek çıktıkları yolda dönüp, dolaşıp 7 cumhurbaşkanı yardımcısının ve Bakanlıkların olduğu saçma bir sistemde karar kılan, barıştan ve kucaklaşmaktan bahseden fakat daha 7 kişi bile birbiriyle anlaşamayan öteden beri iktidara gelmeden ’dokunacağız, durduracağız’ diyen yedili bir ittifak var. Biz Cumhur İttifakı olarak, eserlerimizle konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Milletimizin sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyor, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Bir tarafta Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan, milli ve yerli otomobilimiz milli gururumuz TOGG yollarda. Bir tarafta savunma sanayi alanında dünyanın gıptayla baktığı İHA, SİHA ve Akıncı, daha sonra Kızılelma. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu da suya indirdik. Diğer tarafta şehir hastaneleri, köprüler, yollar. Hangi birini sayalım. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye’yi yatırımlarla nakış nakış dokuyoruz. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerinin eklenmesi için 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Türkiye Yüzyılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Başkan Ökten, seçim koordinasyon merkezinin belirlemiş olduğu program dahilinde beraberindeki heyetle birlikte mahalleleri ve esnafları gezdi.