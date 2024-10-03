AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, “FERNAS şirketinde 500 kişi çalışıyor. İş disiplinine uymayan, kan ter altında kaideye uyumayan bir grup çalışan kardeşlerimiz disiplin suçu işledikleri için iş akitleri sona erdirilmiş, 5 kişinin iş akitleri feshedilmiş, yasal hakları verilmiş” dedi.

Nasıroğlu, TBMM’de basın toplantısı yaparak, FERNAS madencilik hakkında iddialara cevap verdi. Nasıroğlu, FERNAS İnşaat’ın babası Nejat Nasıroğlu tarafından kurulduğunu belirterek, FERNAS şirketi hakkında bilgi verdi. Soma’da 10 yıldır çalıştıklarını belirten Nasıroğlu, Soma’da ilk defa mekanize bir sistem kurduklarını ifade etti. Nasıroğlu, “2 bin 500 tane çalışan kardeşimiz var. Bunun iki tane maden projesi var. Ürettiğimiz kömürün yüzde 34’ünü devlete veriyoruz. Birinci projede on yıldır çalışıyor, ikinci projede ortaklık olarak çalışıyor, bir projede tek başına çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İşletmede 500 kişinin çalıştığını aktaran Nasıroğlu, 2 bin kişinin faaliyete geçtiğinde çalışacağını söyleyerek, “FERNAS şirketinde 500 kişi çalışıyor. İş disiplinine uymayan, kan ter altında kaideye uyumayan bir grup çalışan kardeşlerimiz disiplin suçu işledikleri için iş akitleri sona erdirilmiş. 5 kişinin iş akitleri feshedilmiş, yasal hakları verilmiş. Bir kişi de deneme süresi sonunda uygun görülmediği için devam ettirilmemiş” dedi.

İşçiler etraflarına topladıkları başka insanlarla birlikte iş yerini işgal ettiklerini kaydeden Nasıroğlu, işçilerin ifadesi alındığı ve işçilerin sendikalı oldukları için iş akitlerinin son verildiğini söylediklerini ifade etti. İşçilerin firma yöneticilerini ve işçileri tehdit ettiklerini belirten Nasıoğlu, “Çalışanlarla problemimiz yok. Çalışanların paraları gününde ödeniyor” dedi.

Nasıroğlu, yetkisi olmayan bir sendikanın ortaya çıktığını belirterek, ama sendikanın kendileriyle oturup pazarlık yapacak yetkinliğe sahip olmadığını ifade etti.