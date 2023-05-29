AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, mazbatalarını TBMM’de görevlilere teslim ederek kayıt yaptırdı.

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminin ardından, seçilen milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri sürüyor.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, aldıkları mazbataları ile meclise giderek kayıtlarını yaptırdı.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, Karabük’te sorunsuz bir seçimi geride bıraktıklarını, milletvekili olarak ayrım yapmadan kentteki herkese hizmet edeceklerini söyledi.

Kendilerine destek verenlere ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Şahin, "Bana göre kaybeden yok. Türk milleti ve Karabük kazandı. Yoğun bir çalışma temposu içinde olacağız” dedi.

Keskinkılıç da Türkiye’yi ve Karabük’ü birlik ve beraberlik içinde en iyi noktalara kadar taşımak temel hedefleri olduğunu ifade etti.

Kayıt işlemlerini tamamlayan Şahin ve Keskinkılıç’a milletvekili rozetini AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt taktı.