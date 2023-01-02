Amasya İl Genel Meclis Üyesi AK Partili Deniz Sümer, Taşova’ya bağlı Dutluk köyü mevkiinde kaza yaptı. Sümer taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Çarpıştığı araçtaki yaralı iki kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Amasya İl Genel Meclis Üyesi AK Partili Deniz Sümer, Taşova’ya bağlı Dutluk köyü mevkiinde kaza yaptı. Sümer taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Çarpıştığı araçtaki yaralı iki kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Deniz Sümer idaresindeki 05 AAC 870 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olup kavşaktan dönmeye çalışan Fatmanur Erol (24) idaresindeki 05 AAE 907 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sümer, araçta taktığı emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Ticari araçtaki, 3 kişiden sürücü Fatma Nur Erol (24) ve Rümeysa Nur Erol (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz Sümer, kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Bende çok şükür bir şey yok. Diğer bayan arkadaşları ambulans hastaneye götürdü. Ellerinde hafif yaralanma var. Emniyet kemerim takılıydı. Hava yastıkları açıldı. Ciddi bir kaza geçirdik. Emniyet kemerini de herkes taksın bunu buradan ifade edeyim. Hava yastıkları, emniyet kemeri bizim hayatımızı kurtardı” diye konuştu.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.